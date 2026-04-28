"Монстр" у Тихому океані прокинеться зовсім скоро: погода зміниться майже всюди на Землі

Згідно з новим прогнозом учених, Ель-Ніньйо може проявитися вже в травні і, ймовірно, стане одним із найпотужніших явищ за всю історію спостережень.

Повернення Ель-Ніньйо цього року майже напевно відбудеться, і вчені вважають, що явище може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень. По суті, Ель-Ніньйо очікується такої сили, що його часто порівнюють із "поверненням Годзілли", пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені вважають, що Ель-Ніньйо може проявитися вже в травні 2026 року — простими словами, очікується, що явище повернеться вже найближчими тижнями і призведе до різкого підвищення температури поверхні суші "майже всюди".

Відео дня

В останньому оновленні Всесвітнього метеорологічного товариства (ВМО) йдеться про те, що температура поверхні в східній частині Тихого океану вже швидко підвищується — це вказує на ймовірне повернення умов Ель-Ніньйо вже в травні-липні поточного року.

Зазначимо, що ВМО все ще не наважується використовувати термін "супер Ель-Ніньйо", оскільки він не є строго науковим терміном. Однак усі ознаки вказують на те, що ця подія буде дуже сильною. Прогностичні моделі також припускають, що подія буде неймовірно сильною, але експерти попереджають, що поки що зарано озвучувати прогнози, і вони матимуть чіткіше уявлення в міру розвитку року.

За словами керівника відділу прогнозування клімату ВМО Вільфрана Муфума Окіа, на початку року спостерігався період нейтральних умов, але тепер кліматичні моделі узгоджуються: є висока впевненість у початку Ель-Ніньйо, за яким послідує подальше посилення в наступні місяці. Моделі вказують на те, що це може бути сильна подія, але так званий весняний бар'єр передбачуваності є проблемою для достовірності прогнозів.

До речі, це не перший подібний прогноз. За останні місяці багато інших великих метеорологічних організацій, включно з Центром прогнозування клімату NOAA і Службою зміни клімату Copernicus ЄС, припустили, що повернення Ель-Ніньйо 2026 року стає дедалі ймовірнішим.

Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO) — це природний кліматичний цикл, зумовлений коливаннями температури океану й атмосферного тиску в східній частині тропічної зони Тихого океану. Ці умови впливають на весь світ, зачіпаючи все: від опадів до посух, тропічних циклонів, хвиль спеки і багато чого іншого.

Цикл переходить між трьома фазами:

Ель-Ніньйо (тепла фаза;

Ла-Нінья (холодніша фаза);

нейтральний стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Землю насувається нова хвиля спеки: її породить те, що зароджується в Тихому океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чого варто чекати від глобального погодного явища.

Під час написання використано матеріали ВМО, IFLScience.