У Тихому океані зароджується щось особливе: вчені порівнюють це з появою Ґодзілли

Спостереження показують, що в Тихому океані намічається щось особливе — вчені вважають, що цю подію можна порівняти з явищем Ґодзілли.

У східній частині Тихого океану дмуть вітри змін: дослідники вважають, що вони можуть ознаменувати зародження Ель-Ніньйо, подібного до явища Годзілли. На щастя, ризик появи гігантських рептилій, здатних зруйнувати світ, вкрай низький — йдеться про надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо, пише IFLScience.

Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO) — це природний кліматичний цикл, зумовлений коливаннями температури поверхні океану й атмосферного тиску в східній частині тропічної зони Тихого океану. Відомо, що вплив цього явища настільки широкий, що може позначитися на кліматі та характері опадів по всій земній кулі.

Загалом ENSO включає три фази:

тепла фаза — Ель-Ніньйо;

холодна фаза — Ла-Нінья;

проміжний нейтральний стан.

Оскільки фаза Ла-Нінья сьогодні слабшає, кліматологи по всьому світу пильно стежать за тим, що відбувається в Тихому океані. Нові моделі Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) вказують на те, що температура поверхні моря в тропічній частині Тихого океану різко підвищиться вже в найближчі півроку. Таке значне підвищення температури призвело до того, що деякі вчені прогнозують 22% вірогідність супер-Ель-Ніньйо вже до серпня, 98% вірогідність помірного явища і 80% вірогідність сильного явища.

Відомо, що в роки Ель-Ніньйо середня глобальна температура помітно підвищується. Погодні умови також різко змінюються: наприклад, на півдні США і Європи випадає більше опадів і збільшується ризик повеней, водночас північні частини Північної Америки стають сухішими і теплішими. З іншого боку, Ель-Ніньйо пригнічує сезони атлантичних ураганів, оскільки ті самі атмосферні умови, що нагрівають Тихий океан, створюють зсув вітру, який порушує формування штормів в Атлантиці. Водночас у центральній і східній частинах Тихого океану активність ураганів різко зростає.

Тепер учені вважають, що світ виходить зі слабкого явища Ла-Нінья і рухається до Ель-Ніньйо. Ба більше, вчені вважають, що цей цикл Ель-Ніньйо, ймовірно, може бути неймовірно потужним. Коли в минулому Ель-Ніньйо був особливо сильним, його називали "Годзілла Ель-Ніньйо". Ризик появи гігантських рептилій, здатних руйнувати міста, залишається низьким, але таємничі сили, що діють у Тихому океані, не менш грізні.

Зазначимо, що востаннє світ спостерігав "Ґодзілла-Ель-Ніньйо" у 2015-2016 роках, коли в східній частині Тихого океану спостерігалися дуже високі температури. Це, на жаль, спричинило низку екологічних катастроф по всьому світу.

Утім, основні метеорологічні організації ще не озвучили свої прогнози, а тому ярлик "Ґодзілла" може бути передчасним.

