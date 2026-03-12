У Тихому океані зароджується щось особливе: вчені порівнюють це з появою Ґодзілли
Спостереження показують, що в Тихому океані намічається щось особливе — вчені вважають, що цю подію можна порівняти з явищем Ґодзілли.
У східній частині Тихого океану дмуть вітри змін: дослідники вважають, що вони можуть ознаменувати зародження Ель-Ніньйо, подібного до явища Годзілли. На щастя, ризик появи гігантських рептилій, здатних зруйнувати світ, вкрай низький — йдеться про надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо, пише IFLScience.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO) — це природний кліматичний цикл, зумовлений коливаннями температури поверхні океану й атмосферного тиску в східній частині тропічної зони Тихого океану. Відомо, що вплив цього явища настільки широкий, що може позначитися на кліматі та характері опадів по всій земній кулі.
Загалом ENSO включає три фази:
- тепла фаза — Ель-Ніньйо;
- холодна фаза — Ла-Нінья;
- проміжний нейтральний стан.
Оскільки фаза Ла-Нінья сьогодні слабшає, кліматологи по всьому світу пильно стежать за тим, що відбувається в Тихому океані. Нові моделі Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) вказують на те, що температура поверхні моря в тропічній частині Тихого океану різко підвищиться вже в найближчі півроку. Таке значне підвищення температури призвело до того, що деякі вчені прогнозують 22% вірогідність супер-Ель-Ніньйо вже до серпня, 98% вірогідність помірного явища і 80% вірогідність сильного явища.
Відомо, що в роки Ель-Ніньйо середня глобальна температура помітно підвищується. Погодні умови також різко змінюються: наприклад, на півдні США і Європи випадає більше опадів і збільшується ризик повеней, водночас північні частини Північної Америки стають сухішими і теплішими. З іншого боку, Ель-Ніньйо пригнічує сезони атлантичних ураганів, оскільки ті самі атмосферні умови, що нагрівають Тихий океан, створюють зсув вітру, який порушує формування штормів в Атлантиці. Водночас у центральній і східній частинах Тихого океану активність ураганів різко зростає.
Тепер учені вважають, що світ виходить зі слабкого явища Ла-Нінья і рухається до Ель-Ніньйо. Ба більше, вчені вважають, що цей цикл Ель-Ніньйо, ймовірно, може бути неймовірно потужним. Коли в минулому Ель-Ніньйо був особливо сильним, його називали "Годзілла Ель-Ніньйо". Ризик появи гігантських рептилій, здатних руйнувати міста, залишається низьким, але таємничі сили, що діють у Тихому океані, не менш грізні.
Зазначимо, що востаннє світ спостерігав "Ґодзілла-Ель-Ніньйо" у 2015-2016 роках, коли в східній частині Тихого океану спостерігалися дуже високі температури. Це, на жаль, спричинило низку екологічних катастроф по всьому світу.
Утім, основні метеорологічні організації ще не озвучили свої прогнози, а тому ярлик "Ґодзілла" може бути передчасним.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Землю насувається нова хвиля спеки: її породить те, що зароджується в Тихому океані.
Раніше Фокус писав про те, що 26 років тому щось зруйнувало морський лід в Арктиці: що запустило цей критичний момент.