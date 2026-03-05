Чи реальний Король монстрів: чи міг Годзілла тупцювати Землею (фото)

Дослідники використали закони математики, фізики та біології, щоб пояснити, чому на планеті ніколи не існуватиме створіння розміром з Годзіллу.

Годзілла вперше з'явився на кіноекранах під час постатомної тривоги 1954 року, ставши другим із двох фільмів того року, в яких величезні монстри сіють смерть і руйнування. У результаті зародився новий жанр кіно: фільми про кайдзю — натхненних легендарними істотами і монстрами японських легенд, але з сучасним ядерним ухилом, пише IFLScience.

Перша версія Годзілли була вельми мініатюрною порівняно з його сучасним втіленням. Наприклад, у нинішньому всесвіті Legendary MonsterVerse зріст монстра сягає 130 метрів, а його вага сягає 99 634 тонни — простими словами, за висотою монстр дорівнює Великій піраміді Гізи та перевершує за вагою Статую Свободи в 3,5 раза. Цілком закономірно, що люди зацікавилися тим, чи міг фізично існувати такий величезний монстр. У вчених є відповідь.

Щоб відповісти на це запитання, фізики-теоретики уявили, що Годзілла — куб. Згідно з математичними законами, якщо ми збільшимо розмір кайдзю удвічі, різні параметри зміняться так: довжина сторони подвоїться; площа поверхні збільшиться в чотири рази; а об'єм збільшиться у вісім разів — він стане у вісім разів більшим, ніж був раніше.

За словами вчених, причина криється в законі, відомому, як закон куба-квадрата. Однак усе стане трохи складніше, якщо ми розглядаємо біологічний об'єкт. Наприклад, разом з об'ємом збільшиться і вага, а сила м'язів збільшиться з площею, оскільки пов'язана з товщиною кісток і м'язів. У результаті, якщо ми хочемо виростити тіло неймовірних розмірів, це стане проблемою, тому що закон куба-квадрата говорить: один із цих параметрів збільшиться значно швидше, ніж інший.

Годзіллу представили у вигляді куба Фото: IFLScience

Якщо уявити, що ширина кайдзю становить 5 метрів, ширина кожної ноги — 10 сантиметрів, а висота — 20 сантиметрів, його вага становитиме близько 200 кілограмів. Таким чином кожна нога витримує навантаження в 5000 кг/м² — це може здатися великим показником, однак насправді це значно менше, ніж витримує середня нога морського крокодила під час ходьби.

Але висота Годзілли зовсім не 5 метрів — навіть у 1954 році монстр досягав у висоту близько 50 метрів і важив близько 20 000 тонн. Відтоді він тільки зростав. Якщо висота кайдзю становить 50 метрів, площа поверхні збільшиться приблизно в 92 рази, а об'єм — у 889 разів. Тепер вага становитиме 177 792 кілограми. Водночас учені вважають, що щільність Годзілли не змінилася за час стрибка зростання — кожна нога витримуватиме навантаження близько 462 278 кг/м². Для порівняння, навантаження зросло більш ніж у 92 рази і це в рази більше, ніж здатна витримати будь-яка жива істота.

За словами професора палеоекології в Університеті Нью-Мексико Феліси Сміт, найбільші наземні тварини, коли-небудь відомі, важать близько 90 тонн — близько до теоретичного максимуму близько 110 тонн, що набагато менше за передбачуваний зріст і вагу Годзілли.

До слова, фізика — не єдина межа того, наскільки великими можуть бути істоти. Дослідники порахували, що навіть із повільним метаболізмом рептилії Годзіллі знадобилося б 889 000 ккал на день. Для порівняння, це еквівалентно 1700 Біг Макам.

Ба більше, Годзілла харчується ядерною енергією і випускає атомне дихання, він також рухається з неймовірною швидкістю і має функціонуючу кровоносну і нервову систему, що істотно прискорює його метаболізм.

