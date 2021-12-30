Чи могла Ґодзілла жити на давній Землі: названі найближчі кандидати

Гігантські рослини та величезні тварини населяли в минулому й досі існують на нашій планеті. І це не лише синій кит.

Незважаючи на те, що найбільшою живою нині твариною є синій кит, у минулому на Землі жили набагато більші істоти. Що стосується рослин, то ці живі організми досі вражають своїми розмірами та їх можна побачити на планеті. Про найбільші організми з тих, що нині живуть і давно вимерли, а також про те, чи могла на стародавній Землі жити Ґодзілла, розповідає у своїй статті ScienceAlert.

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Наскільки великою може бути рослина?

Уже понад 3 тисячі років на Землі існують гігантські секвоядендрони виду Sequoiadendron giganteum, які ростуть у штаті Каліфорнія, США. Один із найбільших представників виду — це гігантський секвоядендрон під назвою "Генерал Шерман". Його висота 85 метрів і це дерево містить майже 1,5 тисячі кубометрів деревини. Вважається, що це найбільше дерево і взагалі один із найбільших живих організмів на Землі. За оцінками вчених, цьому дереву не менше 3200 років.

[ + – ] Гігантський секвоядендрон "Генерал Шерман" Фото: wikipedia

Але ще більшим деревом була секвоя під назвою "Французьке дерево Ліндсі Крик". Воно було найбільшим з одноствольних організмів, що коли-небудь існували, і належало до вигляду Sequoia sempervirens. У висоту це дерево, що росте в Каліфорнії, було понад 118 метрів, а об'єм деревини становив 2 550 кубометрів. У 1905 році під час бурі це дерево впало.

Ці гіганти добре пристосувалися до свого довкілля, завдяки чому вони мають таку висоту й об'єм. Гігантські секвої мають розгалужену кореневу систему, яка дозволяє їм підтримувати свою величезну масу у вертикальному положенні. Також вони беруть воду не лише із землі, а ще й з вологи, яка вбирається з туманів через листя.

Ці дерева мають складний геном, який дозволяє їм протистояти хворобам і навіть швидко відновлюватися після невеликих пожеж. Єдиною загрозою наявним гігантським секвоядендронам може бути зміна клімату, що призводить до зменшення вологості та частіших пожеж.

[ + – ] Територія, яку займає Пандо Фото: wikipedia

Якщо не брати до уваги висоту, то найбільшим живим організмом Землі залишається клональна колонія тополі осиноподібної під назвою Пандо. Вона займає площу 43 га на території штату Юта. Пандо складається з десятків тисяч дерев, які є ідентичними одне одному, тому ця колонія і є єдиним найбільшим організмом на планеті. Загальна вага всіх дерев становить приблизно 6 тисяч тонн, і цей організм існує на Землі вже 14 тисяч років. Але, як писав Фокус, Пандо перебуває під загрозою зникнення.

[ + – ] Опеньок темний Фото: wikipedia

Але все ж таки найбільшим живим організмом на Землі можна вважати колонію грибів під назвою опеньок темний, яка знаходиться в штаті Орегон, США. Ця колонія посідає площу понад 880 га, вага всіх грибів приблизно 400 тисяч кг, а вік цієї грибниці становить 2,4 тисячі років.

Наскільки більшими можуть бути тварини?

Найбільшою з відомих на сьогодні тварин можна вважати динозавра-зауропода, який жив майже 100 млн років тому і належав до виду Patagotitan mayorum. Це були величезні чотириногі тварини з довгою шиєю і таким самим хвостом. Його загальна довжина становила майже 40 м-коду, висота в плечах була на рівні 6 м-коду, а важив він приблизно 70 тонн.

[ + – ] Динозавр Patagotitan mayorum. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: wikipedia

Ці гіганти харчувалися рослинами й для тому, щоб витрачати менше енергії у пошуках їжі, переміщалися повільно та повертали свою величезну шию у різні боки.

[ + – ] Cпинозавр виду Spinosaurus aegyptiacus. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: ScienceAlert

Щодо найбільших динозаврів-хижаків, то таким вважається спинозавр виду Spinosaurus aegyptiacus. Цей динозавр завдовжки був від 15 до 16 метрів і жив у водоймах Землі приблизно 97 млн років тому.

[ + – ] Синій кит Фото: wikipedia

Але із живих тварин найбільшим залишається синій кит, розмір якого досягає 33 метрів у довжину, а важити він може більше 150 тонн.

[ + – ] Скріншот із фільму "Ґодзілла проти Конга" Фото: wikipedia

Невідомо, чи міг на Землі жити гігант розміром із Ґодзіллу, йдеться у статті. Адже для цього потрібно, щоб у нас була нижча гравітація, глибші океани та щільніша атмосфера. Також істоті знадобиться неймовірно величезний запас калорій і, можливо навіть новий спосіб передавання енергії по всій довжині гігантського тіла.

Іншими словами, форма життя на Землі, розміром із Ґодзіллу, найімовірніше, була б зовсім не схожа на монстра з кінострічок.