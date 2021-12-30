Могла ли Годзилла обитать на древней Земле: названы самые близкие кандидаты

Гигантские растения и огромные животные населяли в прошлом и все еще существуют на нашей планете. И это не только синий кит.

Несмотря на то, что самым огромным живущим ныне животным является синий кит, в прошлом на Земле жили намного более крупные существа. Что касается растений, то эти живые организмы до сих впечатляют своими размерами и их можно увидеть на планете. О самых больших организмах из ныне живущих и давно вымерших, а также о том, могла ли на древней Земле обитать Годзилла, рассказывает в своей статье ScienceAlert.

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Насколько большим может быть растение?

Уже более 3 тысяч лет на Земле существуют гигантские секвойядендроны вида Sequoiadendron giganteum, которые растут в штате Калифорния, США. Одно из самых больших представителей вида – это гигантский секвойядендрон под названием "Генерал Шерман". Его высота 85 метров и это дерево содержит почти 1,5 тысяч кубометров древесины. Считается, что это самое большое дерево и вообще один из самых больших живых организмов на Земле. По оценкам ученых, этому дереву не меньше 3200 лет.

[ + – ] Гигантский секвойядендрон "Генерал Шерман" Фото: wikipedia

Но еще большим деревом была секвойя под названием "Французское дерево Линдси Крик". Оно было крупнейшим из когда-либо существовавших одноствольных организмов и принадлежало к виду Sequoia sempervirens. В высоту это дерево, растущее в калифорнии было более 118 метров, а объем древесины составлял 2550 кубометров. В 1905 году, во время бури, это дерево упало.

Эти гиганты хорошо приспособились к своей среде обитания, благодаря чему они имеют такую высоту и объем. Гигантские секвойи имеют разветвленную корневую систему, которая позволяет им поддерживать свою огромную массу в вертикальном положении. Также они берут воду не только из земли, но еще и из влаги, которая впитывается из туманов через листья.

Эти деревья имеют сложный геном, который позволяет им противостоять болезням, и даже быстро восстанавливаться после небольших пожаров. Единственной угрозой существующим гигантским секвойядендронам может быть изменение климата, которое приводит к уменьшению влажности и более частым пожарам.

[ + – ] Территория, которую занимает Пандо Фото: wikipedia

Если не брать во внимание высоту, то самым большим живым организмом на Земле остается клональная колония тополя осинообразного под названием Пандо. Она занимает площать в 43 га на территории штата Юта. Пандо состоит из десятков тысяч деревьев, которые являются идентичными друг другу, поэтому эта колония и считается единым самым огромным организмом на планете. Общий вес всех деревьев составляет около 6 тысяч тонн и этот организм существует на Земле уже 14 тысяч лет. Но, как уже писал Фокус, Пандо находится под угрозой исчезновения.

[ + – ] Опенок темный Фото: wikipedia

Но все же самым большим живым организмом на Земле можно считать колонию грибов под названием опенок темный, которая находится в штате Орегон, США. Эта колония занимает площадь более 880 га, вес всех грибов около 400 тысяч кг, а возраст этой грибницы составляет 2,4 тысячи лет.

Насколько большими могут быть животные?

Самым большим из известных на сегодня животных можно считать динозавра-зауропода, который жил около 100 млн лет назад и принадлежал к виду Patagotitan mayorum. Это были огромные четвероногие животные с длинной шеей и таким же хвостом. Его общая длина составляла около 40 м, высота в плечах была на уровне 6 м, а весил он около 70 тонн.

[ + – ] Динозавр Patagotitan mayorum. Реконструкция внешнего вида Фото: wikipedia

Эти гиганты питались растениями и для того, чтобы тратить меньше энергии в поисках пищи, перемещались медленно и поворачивали свою огромную шею в разные стороны.

[ + – ] Cпинозавр вида Spinosaurus aegyptiacus. Реконструкция внешнего вида Фото: ScienceAlert

Что касается самых больших динозавров-хищников, то таким считается спинозавр вида Spinosaurus aegyptiacus. Этот динозавр в длину был от 15 до 16 метров и обитал в водоемах Земли около 97 млн лет назад.

[ + – ] Синий кит Фото: wikipedia

Но из ныне живущих животных самым большим остается синий кит, размер которого достигает 33 метров в длину, а весить он может более 150 тонн.

[ + – ] Скриншот из фильма "Годзилла против Конга" Фото: wikipedia

Неизвестно, мог ли на Земле жить гигант размером с Годзиллу, говорится в статье. Ведь для этого нужно, чтобы у нас была более низкая гравитация, более глубокие океаны и более плотная атмосфера. Также существу понадобится невероятно огромный запас калорий и, возможно, даже новый способ передачи энергии по всей длине гигантского тела.

Иными словами, форма жизни на Земле, размером с Годзиллу, вероятнее всего, была бы совсем не похожа на монстра из кинолент.