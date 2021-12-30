Могла ли Годзилла обитать на древней Земле: названы самые близкие кандидаты
Гигантские растения и огромные животные населяли в прошлом и все еще существуют на нашей планете. И это не только синий кит.
Несмотря на то, что самым огромным живущим ныне животным является синий кит, в прошлом на Земле жили намного более крупные существа. Что касается растений, то эти живые организмы до сих впечатляют своими размерами и их можно увидеть на планете. О самых больших организмах из ныне живущих и давно вымерших, а также о том, могла ли на древней Земле обитать Годзилла, рассказывает в своей статье ScienceAlert.
Насколько большим может быть растение?
Уже более 3 тысяч лет на Земле существуют гигантские секвойядендроны вида Sequoiadendron giganteum, которые растут в штате Калифорния, США. Одно из самых больших представителей вида – это гигантский секвойядендрон под названием "Генерал Шерман". Его высота 85 метров и это дерево содержит почти 1,5 тысяч кубометров древесины. Считается, что это самое большое дерево и вообще один из самых больших живых организмов на Земле. По оценкам ученых, этому дереву не меньше 3200 лет.
Но еще большим деревом была секвойя под названием "Французское дерево Линдси Крик". Оно было крупнейшим из когда-либо существовавших одноствольных организмов и принадлежало к виду Sequoia sempervirens. В высоту это дерево, растущее в калифорнии было более 118 метров, а объем древесины составлял 2550 кубометров. В 1905 году, во время бури, это дерево упало.
Эти гиганты хорошо приспособились к своей среде обитания, благодаря чему они имеют такую высоту и объем. Гигантские секвойи имеют разветвленную корневую систему, которая позволяет им поддерживать свою огромную массу в вертикальном положении. Также они берут воду не только из земли, но еще и из влаги, которая впитывается из туманов через листья.
Эти деревья имеют сложный геном, который позволяет им противостоять болезням, и даже быстро восстанавливаться после небольших пожаров. Единственной угрозой существующим гигантским секвойядендронам может быть изменение климата, которое приводит к уменьшению влажности и более частым пожарам.
Если не брать во внимание высоту, то самым большим живым организмом на Земле остается клональная колония тополя осинообразного под названием Пандо. Она занимает площать в 43 га на территории штата Юта. Пандо состоит из десятков тысяч деревьев, которые являются идентичными друг другу, поэтому эта колония и считается единым самым огромным организмом на планете. Общий вес всех деревьев составляет около 6 тысяч тонн и этот организм существует на Земле уже 14 тысяч лет. Но, как уже писал Фокус, Пандо находится под угрозой исчезновения.
Но все же самым большим живым организмом на Земле можно считать колонию грибов под названием опенок темный, которая находится в штате Орегон, США. Эта колония занимает площадь более 880 га, вес всех грибов около 400 тысяч кг, а возраст этой грибницы составляет 2,4 тысячи лет.
Насколько большими могут быть животные?
Самым большим из известных на сегодня животных можно считать динозавра-зауропода, который жил около 100 млн лет назад и принадлежал к виду Patagotitan mayorum. Это были огромные четвероногие животные с длинной шеей и таким же хвостом. Его общая длина составляла около 40 м, высота в плечах была на уровне 6 м, а весил он около 70 тонн.
Эти гиганты питались растениями и для того, чтобы тратить меньше энергии в поисках пищи, перемещались медленно и поворачивали свою огромную шею в разные стороны.
Что касается самых больших динозавров-хищников, то таким считается спинозавр вида Spinosaurus aegyptiacus. Этот динозавр в длину был от 15 до 16 метров и обитал в водоемах Земли около 97 млн лет назад.
Но из ныне живущих животных самым большим остается синий кит, размер которого достигает 33 метров в длину, а весить он может более 150 тонн.
Неизвестно, мог ли на Земле жить гигант размером с Годзиллу, говорится в статье. Ведь для этого нужно, чтобы у нас была более низкая гравитация, более глубокие океаны и более плотная атмосфера. Также существу понадобится невероятно огромный запас калорий и, возможно, даже новый способ передачи энергии по всей длине гигантского тела.
Иными словами, форма жизни на Земле, размером с Годзиллу, вероятнее всего, была бы совсем не похожа на монстра из кинолент.