Площадью 43 га и возрастом 14 тыс. лет. Крупнейший на Земле живой организм могут съесть

Организм, который считается самым большим по размерам в мире и находится в США, уничтожают животные.

В горах Уосатч, которые находятся в штате Юта, существует один гигантский организм, который занимает площадь в 43 гектара и это клональная колония тополя осинообразного под названием Пандо. Этот организм поддерживает жизнеспособность огромной экосистемы, в которую входят растения и животные, но сейчас он находится под угрозой исчезновения из-за того, что олени и лоси съедают молодые деревья, сообщает ScienceAlert.

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Хотя на вид это лесной массив из отдельных деревьев, на самом деле это 47 тысяч генетически идентичных деревьев, которых связывает общая корневая система. Поэтому этот лес считается самым большим единым живым организмом на Земле, вес деревьев которого оценивается в 6 млн тонн, говорит Ричард Элтон Уолтон из Университета Ньюкасла.

Пандо существует приблизительно 14 тысяч лет, хотя большинство деревьев живут не больше 130 лет. Он поддерживает жизнеспособность большой экосистемы, в которую входят 68 видов растений и много видов животных.

Но Пандо оказался под угрозой исчезновения из-за того, что олени и лоси съедают верхушки растущих молодых деревьев и те умирают. Раньше численность этих животных контролировали волки и пумы, но они исчезли на этой территории и травоядных стало намного больше.

[ + – ] Олени съедают верхушки молодых деревьев и те умирают Фото: ScienceAlert

Другие угрозы для Пандо

Также деревья страдают от разнообразных болезней, что тоже приводит к уменьшению их численности, говорит Уолтон.

Но есть еще одна угроза, которая не представляет особую опасность для Пандо – это изменение климата. Этот организм возник после позднего ледникового периода и существовал в условиях относительно стабильного климата. Также он окружен пустыней и ему не привыкать к высокой температуре и засухам. Но изменение климата угрожает размеру и продолжительности жизни деревьев, а также всей связанной экосистеме.

[ + – ] Пандо - это единый организм, состоящий из тысяч деревьев Фото: ScienceAlert

У деревьев начинают ощущаться проблемы с доступом к воде, а более высокая температура затрудняет образование новых листьев на деревьях, говорит ученый. Также существует угроза лесных пожаров, которые могут возникнуть жарким летом.

"Пандо пережил много изменений окружающей среды и будем надеяться, что этот огромный живой организм справится и с новыми вызовами, тем более, что природоохранные организации активно работают над защитой Пандо", — говорит Ричард Элтон Уолтон.