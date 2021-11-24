Площею 43 га та віком 14 тис. років. Найбільший на Землі живий організм можуть з'їсти

Організм, який вважається найбільшим за розмірами у світі та перебуває в США, знищують тварини.

У горах Восатч, які розташовані в штаті Юта, існує один гігантський організм, який займає площу в 43 гектари, і це клональна колонія тополі осикоподібної під назвою Пандо. Цей організм підтримує життєздатність величезної екосистеми, до якої входять рослини та тварини, але зараз він перебуває під загрозою зникнення через те, що олені та лосі з'їдають молоді дерева, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Хоча на вигляд це лісовий масив із окремих дерев, насправді це 47 тисяч генетично ідентичних дерев, яких пов'язує загальна коренева система. Тому цей ліс вважається найбільшим єдиним живим організмом на Землі, вага дерев якого оцінюється в 6 млн тонн, говорить Річард Елтон Волтон із Університету Ньюкасла.

Пандо існує приблизно 14 тисяч років, хоча більшість дерев живе не більше 130 років. Він підтримує життєздатність великої екосистеми, до якої входять 68 видів рослин і багато видів тварин.

Але Пандо опинився під загрозою зникнення через те, що олені та лосі з'їдають верхівки молодих дерев, що ростуть, і ті вмирають. Раніше чисельність цих тварин контролювали вовки та пуми, але вони зникли на цій території, і травоїдних стало набагато більше.

[ + – ] Олені з'їдають верхівки молодих дерев, і ті вмирають Фото: ScienceAlert

Інші загрози для Пандо

Також дерева страждають від різноманітних хвороб, що теж призводить до зменшення їхньої чисельності, каже Волтон.

Але є ще одна загроза, яка не становить особливої небезпеки для Пандо, – це зміна клімату. Цей організм виник після пізнього льодовикового періоду та існував в умовах відносно стабільного клімату. Також він оточений пустелею, і йому не звикати до високої температури та посух. Але зміна клімату загрожує розміру та тривалості життя дерев, а також усій пов'язаній екосистемі.

[ + – ] Пандо — це єдиний організм, що складається з тисяч дерев. Фото: ScienceAlert

У дерев починають відчуватися проблеми з доступом до води, а вища температура ускладнює утворення нового листя на деревах, каже вчений. Також існує загроза лісових пожеж, які можуть виникнути спекотного літа.

"Пандо пережив багато змін довкілля, і сподіватимемося, що цей величезний живий організм упорається і з новими викликами, тим більше, що природоохоронні організації активно працюють над захистом Пандо", — каже Річард Елтон Волтон.