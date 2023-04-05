Годзілла тепер офіційно знаходиться на дні океану біля берегів Японії: що це таке

Великий комплекс підводних хребтів нарешті отримав свою офіційну назву. Його назвали на честь відомого японського чудовиська – Годзілла.

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Найбільший у світі комплекс океанічної кори або мегамульйон, який є великим комплексом підводних хребтів, отримав ім'я. Його назвали на честь героя коміксів та фільмів – чудовиська під назвою Годзілла, пише IFLScience.

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Тепер Годзілла офіційно ховається на дні Тихого океану біля берегів Японії. Але це не відомий монстр, а величезний геологічний підводний об'єкт. Цей комплекс підводних хребтів, який називається комплекс океанічної кори або мегамульйон, тепер носить ім'я японського чудовиська.

Ця назва була схвалена на міжнародній конференції, організованій Міжнародною гідрографічною організацією та Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО.

Найбільший у світі комплекс океанічної кори або мегамульйон, який є великим комплексом підводних хребтів, отримав ім'я. Його назвали на честь героя коміксів та фільмів – чудовиська під назвою Годзілла Фото: плоская земля

Мегамульйон Годзілли, вперше виявили ще в 2001 році і він розташований приблизно за 600 кілометрів на південний схід від найпівденнішого острова Японії, Окіноторі, у Філіппінському морі. По суті це величезний комплекс хребтів, що утворилися в результаті розтягування морського дна, внаслідок чого серединно-океанічні хребти поступово переміщуються і ростуть, утворюючи нову океанічну кору.

Ця геологічна особливість морського дна є найбільшим відомим подібним комплексом у світі, протяжністю близько 125 кілометрів завдовжки та 55 кілометрів завширшки.

Ця геологічна особливість морського дна є найбільшим відомим подібним комплексом у світі, протяжністю близько 125 кілометрів завдовжки та 55 кілометрів завширшки Фото: IFLScience

Тепер ця назва буде розміщена у всіх офіційних документах, картах та наукових працях. Згідно із заявою вчених, ця геологічна освіта поділена на частини, які отримали назви на честь різних частин тіла Годзілли, таких як голова, шия, лапи та хвіст.

Для того, щоб дати нову назву підводним хребтам, вченим довелося отримати дозвіл на використання цього імені у компанії Toho Co., якій належать права на франшизу "Годзілла".

Японський гігант кіновиробництва підтримав це рішення і у своїй заяві зазначив, що для нього це велика честь.

Як вже писав Фокус, одноклітинні, що скам'янілі, допомагають вченим шукати відкладення метану в океані. Дослідження показує, що глибоководні відкладення метану перетворюються на газ із більшою швидкістю, ніж вчені передбачали раніше.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли найглибоководну рибу у світі. Попередній рекорд виявлення на океанічному дні живих істот становив 8178 метрів.