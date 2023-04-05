Годзилла теперь официально находится на дне океана у берегов Японии: что это такое

Обширный комплекс подводных хребтов наконец-то получил свое официальное название. Его назвали в честь известного японского чудовища – Годзилла.

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Самый большой в мире комплекс океанической коры или мегамуллион, который представляет собой обширный комплекс подводных хребтов, получил имя. Его назвали в честь героя комиксов и фильмов – чудовища под названием Годзилла, пишет IFLScience.

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Теперь Годзилла официально скрывается на дне Тихого океана у берегов Японии. Но это не известный монстр, а огромный подводный геологический объект. Это комплекс подводных хребтов, который называется комплекс океанической коры или мегамуллион теперь носит имя японского чудовища.

Это название было окончательно одобрено на международной конференции, организованной Международной гидрографической организацией и Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО.

Самый большой в мире комплекс океанической коры или мегамуллион, который представляет собой обширный комплекс подводных хребтов, получил имя. Его назвали в честь героя комиксов и фильмов – чудовища под названием Годзилла Фото: IFL Science

Мегамуллион Годзиллы, впервые обнаружили еще в 2001 году и он расположен примерно в 600 километрах к юго-востоку от самого южного острова Японии, Окинотори, в Филиппинском море. По сути, это огромный комплекс хребтов, образовавшихся в результате растягивания морского дна, в результате чего срединно-океанические хребты постепенно перемещаются и растут, образуя новую океаническую кору.

Эта геологическая особенность морского дна является крупнейшим известным подобным комплексом в мире, протяженностью около 125 километров в длину и 55 километров в ширину.

Эта геологическая особенность морского дна является крупнейшим известным подобным комплексом в мире, протяженностью около 125 километров в длину и 55 километров в ширину Фото: IFLScience

Теперь данное название будет размещено во всех официальных документах, картах и научных работах. Согласно заявлению ученых, это геологическое образование разделено на части, которые получили названия в честь различных частей тела Годзиллы, таких, как голова, шея, лапы и хвост.

Для того, чтобы дать новое название подводным хребтам, ученым пришлось получить разрешение на использование этого имени у компании Toho Co., которой принадлежат права на франшизу "Годзилла".

Японский гигант кинопроизводства поддержал это решение и в своем заявлении указал, что для него это большая честь.

Как уже писал Фокус, окаменевшие одноклеточные помогают ученым искать отложения метана в океане. Исследование показывает, что глубоководные отложения метана превращаются в газ с большей скоростью, чем ученые предполагали ранее.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли самую глубоководную рыбу в мире. Предыдущий рекорд обнаружения на океаническом дне живых существ составил 8178 метров.