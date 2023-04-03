Глубоководные ищейки. Окаменевшие одноклеточные помогают ученым искать отложения метана в океане

Исследование показывает, что глубоководные отложения метана превращаются в газ с большей скоростью, чем ученые предполагали ранее.

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Не одно десятилетие ученые занимаются изучением глубоководных отложений метана, а также его превращения в газ и перемещение его вверх к морскому дну. Однако теперь исследователи полагают, что этот процесс, на самом деле, происходит значительно быстрее, чем полагалось ранее и в больших объемах, пишет SciTechDaily.

Исследовательская группа под руководством ученого из Университета Брауна обнаружила новый способ отслеживания превращения глубоководных месторождений метана в газ, которые ранее оставались невидимыми для исследователей. В этом им помогли бентосные фораминиферы — одноклеточные организмы из отряда Miliolida. Ученые обнаружили, что эти организмы выступают в роли так называемого индикатора, когда речь заходит о процессе диссоциации гидрата метана.

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Отметим, глубоководные отложения метана представляют собой залежи в виде льда, которые находятся под морским дном. Процесс превращения льдоподобного метана в газ, который поднимается на поверхность, называется диссоциацией гидрата метана. А окаменевшие раковины одноклеточных организмов Miliolida, по сути, выступают индикаторами мест, где происходит этот процесс, даже когда количество высвобождаемого газа крайне невелико.

Три вида Miliolida обладают уникальной способностью ощущать мелкомасштабные события диссоциации метана Фото: Steven Clemens

В ходе исследования ученые изучили почти 400 отдельных окаменелостей Miliolida, которые стали свидетелями ранее незарегистрированных событий превращения капитализированного метана в газ в Бенгальском заливе в северной части Индийского океана в течение последних 1,5 миллиона лет. Однако все эти процессы были крайне малы, чтобы ученые могли их обнаружить с помощью других признаков. Более того, исследователи обнаружили, что все эти события диссоциации по большей части были вызваны более высокой температурой воды в регионе.

Теперь исследователи пришли к выводу, что глобальное потепление влияет не только на изменения климата, но и процессы, которые происходят глубоко на дне океана. Предполагается, что дальнейшее потепление климата может воздействовать на древние месторождения метана, что уже происходит чаще, чем предполагалось ранее.

По словам ведущего автора исследования, профессора геологических наук в Брауновском университете Стивена Клеменса, их с коллегами исследование показывает, что преобразование кристаллов метана в газ имеет более серьезные масштабы, чем считалось ранее, особенно в моменты, когда климат Земли находится в теплой фазе.

Теперь ученые знают, что три вида типа Miliolida foraminifera способны служить индикаторами этого процесса, а именно:

виды Pyrgo;

виды Quinqueloculina;

виды Spiroloculina.

Отметим, что обнаружить крупные события диссоциации на самом деле не составляет сложности для ученых — они оставляют свои следы в осадочной летописи. Однако теперь исследователи также смогут использовать окаменевших одноклеточных для того, чтобы находить более мелкие события.

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