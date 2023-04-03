Несемся к Судному дню на поезде без тормозов. Ледяной щит Гренландии приближается к точке невозврата

Новое исследование показывает, что человечество неумолимо приближает сразу два переломных момента, в результате одного из которых ледяной щит будет стерт навсегда.

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Последние десятилетия ученые все больше беспокоятся о переломных моментах климата, с которыми наша планета может столкнуться. Речь идет об определенных пороговых значениях, которые приведут лишь к дальнейшему глобальному потеплению. По сути ситуация напоминает поезд без тормозов, который на всех парах несется к пропасти, и мы приближаемся к той точке, где тормозить будет уже слишком поздно, пишет Science Alert.

Новое исследование группы ученых из Потсдамского института исследований воздействия климата в Германии определило два подобных переломных момента, и оба они касаются ледяного щита Гренландии. Он представляет собой замерзшее пространство площадью в 1,7 миллиона квадратных километров, и является вторым по величине массивом льда в мире, уступая лишь Антарктике.

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Исследователи использовали компьютерное моделирование, предрекающее сразу два переломных момента, которые угрожают существованию ледяного щита Гренландии. В первом случае речь идет о выбросе в атмосферу Земли 1000 гигатонн углерода, что приведет к таянию южной части ледяного щита. Однако если эта цифра поднимется до 2500 гигатонн последствия будут катастрофическими — почти весь ледяной щит Гренландии будет утерян навсегда.

С момента, когда деятельность человека начала оказывать существенное влияние на выбросы углерода, мы уже выбросили в атмосферу Земли 500 гигатонн углерода. По словам соавтора исследования, климатолога Денниса Хенинга, мы уже находимся на полпути к первой точки невозврата и шансы пересечь ее весьма высоки.

Исследователи отмечают, что как только мы пересечем эту черту, мы, по сути, окажемся в "поезде без тормозов", как только мы начнем скользить, мы упадем "с этой скалы и не сможем подняться обратно".

В своей модели ученые учли все ключевые климатические процессы и факторы, включая:

таяние льда;

температуру воздуха;

температуру воды;

активность океанских течений;

уровень осадков.

Теперь исследователи предполагают, что даже сдерживание повышения температуры на уровне 1,5 °C выше доиндустриального уровня, предусмотренного Парижским соглашением по климату, будет недостаточно, чтобы помешать ледяному щиту Гренландии не достичь точки невозврата, после которой он попросту не сможет восстановиться.

Ученые отмечают, что в данный момент наблюдается долгосрочное повышение уровня моря на 1,8 метра с выбросами в атмосферу 1000 гигатонн углерода и огромное повышение на 6,9 метра с 2500 гигатоннами углерода. Увы, никаких надежд на замедление сегодня не наблюдается.

Хенинг отмечает, что большая часть ледяного щита Гренландии не будет утеряна в следующее десятилетие, однако точка невозврата на самом деле находится ближе, чем мы могли бы предполагать ранее. Отметим, что в период с 2003 по 2016 годы ученые уже наблюдали за ежегодной потерей порядка 255 гигатонн льда ледяного щита Гренландии. А новое исследование фактически подтверждает, что скорость потери льда сегодня лишь увеличилась.

Ранее Фокус писал о том, что пульс Антарктиды замедлился: ученые опасаются, что глубоководные течения вокруг скоро остановятся.