Несемося до Судного дня на потязі без гальм. Крижаний щит Гренландії наближається до точки неповернення

Нове дослідження показує, що людство невблаганно наближає відразу два переломні моменти, внаслідок одного з яких крижаний щит буде стертий назавжди.

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Останні десятиліття вчені все більше переймаються переломними моментами клімату, з якими наша планета може зіткнутися. Йдеться про певні порогові значення, які призведуть лише до подальшого глобального потепління. Простими словами, ситуація нагадує поїзд без гальм, який на всіх парах мчить до прірви, і ми наближаємося до тієї точки, де гальмувати буде вже занадто пізно, пише Science Alert.

Нове дослідження групи вчених з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату в Німеччині визначило два подібні переломні моменти, і обидва вони стосуються крижаного щита Гренландії. Він є замерзлим простором площею 1,7 мільйона квадратних кілометрів, і є другим за величиною масивом льоду у світі, поступаючись лише Антарктиці.

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Дослідники використали комп'ютерне моделювання, що передрікає відразу два переломні моменти, які загрожують існуванню крижаного щита Гренландії. У першому випадку йдеться про викид в атмосферу Землі 1000 гігатон вуглецю, що призведе до танення південної частини крижаного щита. Однак якщо ця цифра підніметься до 2500 гігатон наслідки будуть катастрофічними — майже весь крижаний щит Гренландії буде втрачено назавжди.

З моменту, коли діяльність людини почала істотно впливати на викиди вуглецю, ми вже викинули в атмосферу Землі 500 гігатонн вуглецю. За словами співавтора дослідження, кліматолога Денніса Хенінга, ми вже перебуваємо на половині шляху до першої точки неповернення і шанси перетнути її вельми високі.

Дослідники зазначають, що як тільки ми перетнемо цю межу, ми опинимося в "потязі без гальм", а як тільки ми почнемо зісковзувати, ми впадемо "з цієї скелі й не зможемо піднятися назад".

У своїй моделі вчені врахували всі ключові кліматичні процеси та фактори, включаючи:

танення льоду;

температуру повітря;

температуру води;

активність океанських течій;

рівень опадів.

Тепер дослідники припускають, що навіть стримування підвищення температури на рівні 1,5 °C вище за доіндустріальний рівень, передбачуваного Паризькою угодою щодо клімату, буде недостатньо, щоб перешкодити крижаному щиту Гренландії не досягти точки неповернення, після якої він просто не зможе відновитися.

Вчені зазначають, що зараз спостерігається довгострокове підвищення рівня моря на 1,8 метра з викидами в атмосферу 1000 гігатонн вуглецю і величезне підвищення на 6,9 метра з 2500 гігатонами вуглецю. На жаль, жодних надій на уповільнення сьогодні немає.

Хенінг зазначає, що більшу частину крижаного щита Гренландії не буде втрачено в наступне десятиліття, проте точка неповернення насправді знаходиться ближче, ніж ми могли б передбачати раніше. Зазначимо, що в період з 2003 по 2016 роки вчені вже спостерігали за щорічною втратою близько 255 гігатон льоду крижаного щита Гренландії. А нове дослідження фактично підтверджує, що швидкість втрати льоду сьогодні лише зросла.

Раніше Фокус писав про те, що пульс Антарктиди сповільнився: вчені побоюються, що глибоководні течії навколо скоро зупиняться.