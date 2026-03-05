Реален ли Король монстров: мог ли Годзилла топтаться по Земле (фото)

Исследователи использовали законы математики, физики и биологии, чтобы объяснить, почему на планете никогда не будет существовать создания размером с Годзиллу.

Годзилла впервые появился на киноэкранах во время постатомной тревоги в 1954 году, став вторым из двух фильмов того года, в которых огромные монстры сеют смерть и разрушение. В результате зародился новый жанр кино: фильмы о кайдзю — вдохновленных легендарными существами и монстрами японских легенд, но с современным ядерным уклоном, пишет IFLScience.

Первая версия Годзиллы была весьма миниатюрной в сравнении с его современным воплощением. Например, в нынешней вселенной Legendary MonsterVerse рост монстра достигает 130 метров, а его вес достигает 99 634 тонны — простыми словами, по высоте монстр равен Великой пирамиде Гизы и превосходит по весу Статую Свободы в 3,5 раза. Вполне закономерно, что люди заинтересовались тем, мог ли физически существовать столь огромный монстр. У ученых есть ответ.

Чтобы ответить на этот вопрос физики-теоретики представили, что Годзилла — куб. Согласно математическим законам, если мы увеличим размер кайдзю в два раза, различные параметры изменятся следующим образом: длина стороны удвоится; площадь поверхности увеличится в четыре раза; а объем увеличится в восемь раз — он станет в восемь раз больше, чем был раньше.

По словам ученых, причина кроется в законе, известном, как закон куба-квадрата. Однако все станет немного сложнее, если мы рассматриваем биологический объект. Например, вместе с объемом увеличится и вес, а сила мышц увеличится с площадью, так как связана с толщиной костей и мышц. В результате, если мы хотим вырастить тело невероятных размеров, это станет проблемой, так как закон куба-квадрата гласит: один из этих параметров увеличится значительно быстрее, чем другой.

Годзиллу представили в виде куба Фото: IFLScience

Если представить, что ширина кайдзю составляет 5 метров, ширина каждой ноги — 10 сантиметров, а высота — 20 сантиметров, его вес составит около 200 килограммов. Таким образом каждая нога выдерживает нагрузку в 5000 кг/м² — это может показаться большим показателем, однако на самом деле это значительно меньше, чем выдерживает средняя нога морского крокодила при ходьбе.

Но высота Годзиллы вовсе не 5 метров — даже в 1954 году монстр достигал в высоту около 50 метров и весил около 20 000 тонн. С тех пор он только рос. Если высота кайдзю составляет 50 метров, площадь поверхности увеличится примерно в 92 раза, а объем – в 889 раз. Теперь вес составит 177 792 килограмма. В то же время ученые считают, что плотность Годзиллы не изменилась за время скачка роста — каждая нога будет выдерживать нагрузку около 462 278 кг/м². Для сравнения, нагрузка выросла более чем в 92 раза и это в разы больше, чем способно выдержать любое живое существо.

По словам профессора палеоэкологии в Университете Нью-Мексико Фелисы Смит, самые большие наземные животные, когда-либо известные, весят около 90 тонн — близко к теоретическому максимуму около 110 тонн, что намного меньше предполагаемого роста и веса Годзиллы.

К слову, физика — не единственный предел того, насколько большими могут быть существа. Исследователи посчитали, что даже с медленным метаболизмом рептилии Годзилле потребовалось бы 889 000 ккал в день. Для сравнения, это эквивалентно 1700 Биг Макам.

Более того, Годзилла питается ядерной энергией и испускает атомное дыхание, он также движется с невероятной скоростью и обладает функционирующей кровеносной и нервной системой, что существенно ускоряет его метаболизм.

