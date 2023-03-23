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Технологии и наука

Заядлый враг Годзиллы. Ученые назвали новый вид червей в честь Кинга Гидоры

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Фото: M T Aguado and G Ponz-Segrelles | Фрагмент одного экземпляра Ramisyllis kingghidorahi

Ветвистые морские черви встречаются крайне редко: причудливые существа с одной головой, но телом, многократно разветвляющимся на несколько задних концов. Известны только три таких вида, и один из них недавно получил имя.

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Новый вид, названный Ramisyllis kingghidorahi в честь Кинга Гидоры, монстра-врага Годзиллы, впервые описала международная команда под руководством Геттингенского университета. Один из этих трех видов недавно получил место в первой десятке морских видов с 2022 г. по версии Всемирного реестра морских видов (WoRMS), пишет Phys.org.

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Японские исследователи обнаружили ветвистого червя и прислали его изображение профессору Майте Агуадо из Геттингенского университета, которая признала, что это особое открытие. Новый вид назвали в честь вымышленного монстра Кинга Гидоры трехглавого, двухвостого, ужасного заклятого врага Годзиллы. Оба персонажа основаны на японской мифологии и фольклоре.

Исследовательница делится: "Это удивительное животное, которое, как и Кинг Гидора, может восстанавливать свои утраченные концы, достойное признания. Насколько известно, ни одно существо, связанное с Годзиллой, не попадало в первую десятку Всемирного реестра морских видов. Поэтому на этот раз Король Гидора победил".

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Это удивительное животное, которое, как и Кинг Гидора, может восстанавливать свои утраченные концы, достойное признания
Фото: Professor M T Aguado

Международная команда ученых из Германии, Испании, Австралии и Японии описала червя, объединив свой опыт в морфологии, внутренней анатомии, экологии, филогенезе, генетической дивергенции и митохондриальной геномике. Однако немало загадок все еще остается.

"Эти ветвистые черви живут во внутренних каналах морских губок, но они не питаются ими — по крайней мере, ни разу не были найдены в их прозрачных, древовидных телах, и никаких следов губчатой ДНК не обнаружили в образцах червей", — говорит Агуадо.

Исследовательская группа также нашла много маленьких волосков внутри окончания многочисленных пищеварительных трубок.

Это может свидетельствовать о том, что существо всасывает морскую воду через свои задние концы. Оно могло увеличить потребление питательных веществ с водой. Хотя имеет определенный оттенок необычности, они не единственные животные способны поглощать воду через анус. Другие черви, а также морские огурцы могут также впитывать морскую воду внутрь своего тела.

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Эти остроинтересные животные также имеют невероятный способ размножения
Фото: M T Aguado and G Ponz-Segrelles

Эти интригующие животные также обладают невероятным способом размножения. Они выпускают несколько "единиц размножения", каждая из которых имеет собственный мозг и глаза, полные яиц, что оставляют губки для размножения. Как маленькие новые черви находят новую губку, еще предстоит выяснить.

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