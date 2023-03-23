Запеклий ворог Ґодзілли. Вчені назвали новий вид черв'яків на честь Кінга Гідори

Гіллясті морські черв'яки зустрічаються вкрай рідко: химерні істоти з однією головою, але тілом, яке багаторазово розгалужується на кілька задніх кінців. Відомо лише три таких види, і один із них нещодавно отримав ім'я.

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Новий вид, названий Ramisyllis kingghidorahi на честь Кінга Гідори, монстра-ворога Ґодзілли, вперше описала міжнародна команда під керівництвом Геттінгенського університету. Один із цих трьох видів нещодавно отримав місце в першій десятці морських видів з 2022 року за версією Всесвітнього реєстру морських видів (WoRMS), пише Phys.org.

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Японські дослідники виявили гіллястого черв'яка і надіслали його зображення професорці Майте Агуадо з Геттінгенського університету, яка визнала, що це особливе відкриття. Новий вид назвали на честь вигаданого монстра Кінга Гідори, триголового, двохвостого, жахливого заклятого ворога Ґодзілли. Обидва персонажі засновані на японській міфології та фольклорі.

Дослідниця ділиться: "Ця дивовижна тварина, яка, як і Кінг Гідора, може відновлювати свої втрачені кінці, гідна визнання. Наскільки на відомо, жодна істота, пов'язана з Ґодзіллою, не потрапляла до першої десятки Світового реєстру морських видів. Тож цього разу Король Гідора переміг".

Ця дивовижна тварина, яка, як і Кінг Гідора, може відновлювати свої втрачені кінці, гідна визнання Фото: Professor M T Aguado

Міжнародна команда вчених із Німеччини, Іспанії, Австралії та Японії описала черв'яка, об'єднавши свій досвід у морфології, внутрішній анатомії, екології, філогенезі, генетичній дивергенції та мітохондріальній геноміці. А проте чимало загадок все ще залишається.

"Ці гіллясті черв'яки живуть у внутрішніх каналах морських губок, але вони не харчуються ними — принаймні, жодного разу не було знайдено в їх прозорих, деревоподібних тілах, і жодних слідів губчастої ДНК не виявили в зразках черв'яків", — говорить Агуадо.

Дослідницька група також знайшла багато маленьких волосків всередині закінчень численних травних трубок.

Це може свідчити про те, що істота втягує морську воду через свої задні кінці. Воно могло б збільшити споживання поживних речовин з водою. Хоча має певний відтінок незвичайності, вони не єдині тварини, здатні поглинати воду через анус. Інші черви, а також морські огірки можуть так само вбирати морську воду всередину свого тіла.

Ці гостроцікаві тварини також мають неймовірний спосіб розмноження Фото: M T Aguado and G Ponz-Segrelles

Ці гостроцікаві тварини також мають неймовірний спосіб розмноження. Вони випускають кілька "одиниць розмноження", кожна з яких має власний мозок та очі, повні яєць, які залишають губки для розмноження. Як маленькі нові черв'ячки знаходять нову губку, ще належить з'ясувати.

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