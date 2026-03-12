В Тихом океане зарождается нечто особенное: ученые сравнивают это с появлением Годзиллы

Наблюдения показывают, что в Тихом океане намечается нечто особенное — ученые считают, что это событие можно сравнить с явлением Годзиллы.

В восточной части Тихого океана дуют ветры перемен: исследователи считают, что они могут предзнаменовать зарождение Эль-Ниньо, подобного явлению Годзиллы. К счастью, риск появления гигантских рептилий, способных разрушить мир, крайне низок — речь идет о чрезвычайно сильном явлении Эль-Ниньо, пишет IFLScience.

Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO) — это естественный климатический цикл, обусловленный колебаниями температуры поверхности океана и атмосферного давления в восточной части тропической зоны Тихого океана. Известно, что влияние этого явление настолько широко, что может отразиться на климате и характере осадков по всему земному шару.

В общей сложности ENSO включает три фазы:

теплая фаза — Эль-Ниньо;

холодная фаза — Ла-Нинья;

промежуточное нейтральное состояние.

Поскольку фаза Ла-Нинья сегодня ослабевает, климатологи по всему миру пристально следят за тем, что происходит в Тихом океане. Новые модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) указывают на то, что температура поверхности моря в тропической части Тихого океана резко повысится уже в ближайшие полгода. Такое значительное повышение температуры привело к тому, что некоторые ученые прогнозируют 22% вероятность супер-Эль-Ниньо уже к августу, 98% вероятность умеренного явления и 80% вероятность сильного явления.

Известно, что в годы Эль-Ниньо средняя глобальная температура заметно повышается. Погодные условия также резко меняются: например, на юге США и Европы выпадает больше осадков и увеличивается риск наводнений, в то же время северные части Северной Америки становятся суше и теплее. С другой стороны, Эль-Ниньо подавляет сезоны атлантических ураганов, поскольку те же атмосферные условия, которые нагревают Тихий океан, создают сдвиг ветра, нарушающий формирование штормов в Атлантике. В то же время в центральной и восточной частях Тихого океана активность ураганов резко возрастает.

Теперь ученые считают, что мир выходит из слабого явления Ла-Нинья и движемся к Эль-Ниньо. Более того, ученые полагают, что этот цикл Эль-Ниньо, вероятно, может быть невероятно мощным. Когда в прошлом Эль-Ниньо был особенно сильным, его называли "Годзилла Эль-Ниньо". Риск появления гигантских рептилий, способных разрушать города, остается низким, но таинственные силы, действующие в Тихом океане, не менее грозны.

Отметим, что последний раз мир наблюдал "Годзилла-Эль-Ниньо" в 2015-2016 годах, когда в восточной части Тихого океана наблюдались очень высокие температуры. Это, увы, вызвало череду экологических катастроф по всему миру.

Впрочем, основные метеорологические организации еще не озвучили свои прогнозы, а потому ярлык "Годзилла" может быть преждевременным.

