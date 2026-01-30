26 лет назад нечто разрушило морской лед в Арктике: что запустило этот критический момент

В новом исследовании ученые обнаружили переломный момент, произошедший в 2000 году, когда влияние Эль-Ниньо на потерю морского льда в Сибири усилилось.

В течение многих лет исследователям было известно о петле обратной связи, связывающей Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO) и ледовый покров на высоких широтах. Однако в новом исследовании ученые из Гонконгского университета науки и технологий обнаружили, что примерно с 2000 года более быстрые переходы между фазами Эль-Ниньо оказывают более сильное влияние на потерю морского льда в сибирской Арктике, пишет Live Science.

По словам соавтора исследования, специалиста по атмосферным явлениям из Гонконгского университета науки и технологий Цен Вана, эти изменения в Сибири приводят к более теплой и влажной погоде в регионе, а также существенно влияют на уменьшение ледового покрова осенью после перехода.

Считается, что результаты новой работы ученых могут помочь улучшить прогнозы ледового покрова для судов, проходящих через регион. Данные также могут помочь ученым лучше понять влияние долгосрочных колебаний земного климата.

Отметим, что Эль-Ниньо-Южное колебание — климатическое явление, включающее изменение атмосферного давления и температуры поверхности моря в тропической части Тихого океана. Как правило, его влияние длится несколько лет, а изменения способны влиять на климат и погодные условия по всему земному шару, включая частоту ураганов, тропических циклонов и засух.

В новом исследовании ученые сосредоточились на влиянии Эль-Ниньо на арктический морской лед — особое внимание команды было сосредоточено на морях Лаптева и Восточно-Сибирском море к северо-востоку от России. Команда проанализировала ежемесячные данные о температуре поверхности моря и концентрации морского льда, собранные в период с 1979 по 2023 год. Это позволило выявить закономерности между переходами Эль-Ниньо и объемом ледового покрова в следующем году.

Результаты указывают на то, что выход из фазы Эль-Ниньо приводит к образованию зон холодных поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана вблизи тропиков в течение следующей осени. Команда также обнаружила, что после 2000 года переход от Эль-Ниньо к арктическим явлениям ускорился. Считается, что это могло произойти из-за взаимодействия с Тихоокеанской декадной осцилляцией — другим долгосрочным климатическим циклом, влияющим на температуру в Тихом океане.

Столь быстрые переходы, как считается, привели к еще большему похолоданию холодных зон. Авторы отмечают, что эти холодные области, в свою очередь, сместили систему высокого давления, также известную как Западно-Северо-Тихоокеанский антициклон, на север, в сторону Арктики. Это смещение на север приводит к образованию еще одного антициклона над морями Лаптева и Восточно-Сибирским. Более того, вместе эти взаимосвязанные процессы переносят тепло и влагу из северной части Тихого океана в Арктику, растапливая лед, встречающийся по пути.

По словам физического океанографа из Ламонт-Доэртиской обсерватории Земли Колумбийского университета Сяоцзюня Юаня, до 2000 года связь между этими событиями была недостаточно сильной, чтобы влить на объемы морского льда в Арктике. Ученые также считают, что эти изменения обусловлены естественными циклами климата планеты, а вовсе не деятельностью людей. Впрочем, антропогенное изменение климата все же вносит неопределенность в то, насколько эффективно мы можем прогнозировать многолетние изменения ледового покрова.

