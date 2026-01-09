Ранее люди не видели ничего подобного: Арктика вступила в новую тревожную эру

Исследователи заявили, что арктический регион вступил в «новую эру» экстремальных явлений и рассказали, что произошло.

По мнению ученых из Финского метеорологического института, Арктика вступила в "новую эру" биоклиматических условий. Новый период в истории региона характеризуется тем, что экстремальные явления теперь здесь стали нормой, пишет IFLScience.

В новом исследовании финские ученые проанализировали долгосрочные изменения в наземной Арктике, использовав несколько "биоклиматических переменных", таких, как:

среднесуточные температуры;

уровень осадков;

снежный покров;

скорость ветра и другие.

По словам ведущего автора исследования, профессора Юха Аалто из Финского метеорологического института, сезонные явления, в том числе вегетационный период и снежный покров, как известно, играют ключевую роль в функционировании экосистем и успехе северных видов. Однако изменения в экстремальных биоклиматических явлениях ранее не изучались всесторонне.

Теперь результаты нового исследования показывают, что за последние три десятилетия Арктический регион пережил значительный рост экстремальных явлений. Это включает повышение средних температур, более продолжительные периоды жары летом и более теплые периоды зимой, а также увеличение количества заморозков в течение вегетационного периода.

Также ученые заметили увеличение числа случаев выпадения осадков на снег, когда дождь вызывает наводнения и образование ледяной корки, блокирующей доступ диких животных к ресурсам — это привело к массовой гибели.

Данные указывают, что такие катастрофические события сегодня затрагивают до 10% Арктики. По словам другого соавтора исследования, профессора Миска Луото из Хельсинского университета, результаты предполагают, что изменение климата подвергнет арктические экосистемы условиям, которых они ранее не испытывали. Простыми словами, экстремальные явления, которые ранее считались редкостью, теперь стали нормой. Увы, такие изменения будут иметь значительные долгосрочные последствия для арктической природы.

В исследовании отмечается, что эти экстремальные явления только недавно начали происходить на одной трети территории Арктики. Ученые предполагают, что впереди Арктику ждут еще более глубокие изменения.

