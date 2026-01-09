Раніше люди не бачили нічого подібного: Арктика вступила у нову тривожну еру

Дослідники заявили, що арктичний регіон вступив у "нову еру" екстремальних явищ і розповіли, що сталося.

На думку вчених з Фінського метеорологічного інституту, Арктика вступила в "нову еру" біокліматичних умов. Новий період в історії регіону характеризується тим, що екстремальні явища тепер тут стали нормою, пише IFLScience.

У новому дослідженні фінські вчені проаналізували довгострокові зміни в наземній Арктиці, використавши кілька "біокліматичних змінних", таких, як:

середньодобові температури;

рівень опадів;

сніговий покрив;

швидкість вітру та інші.

За словами провідного автора дослідження, професора Юха Аалто з Фінського метеорологічного інституту, сезонні явища, зокрема вегетаційний період і сніговий покрив, як відомо, відіграють ключову роль у функціонуванні екосистем і успіху північних видів. Однак зміни в екстремальних біокліматичних явищах раніше не вивчали всебічно.

Тепер результати нового дослідження показують, що за останні три десятиліття Арктичний регіон пережив значне зростання екстремальних явищ. Це включає підвищення середніх температур, триваліші періоди спеки влітку і тепліші періоди взимку, а також збільшення кількості заморозків протягом вегетаційного періоду.

Також учені помітили збільшення кількості випадків випадання опадів на сніг, коли дощ спричиняє повені й утворення крижаної кірки, що блокує доступ диких тварин до ресурсів, — це призвело до масової загибелі.

Дані вказують, що такі катастрофічні події сьогодні зачіпають до 10% Арктики. За словами іншого співавтора дослідження, професора Міска Луото з Гельсінського університету, результати припускають, що зміна клімату піддасть арктичні екосистеми умовам, яких вони раніше не зазнавали. Простими словами, екстремальні явища, які раніше вважалися рідкістю, тепер стали нормою. На жаль, такі зміни матимуть значні довгострокові наслідки для арктичної природи.

У дослідженні наголошується, що ці екстремальні явища тільки нещодавно почали відбуватися на одній третині території Арктики. Учені припускають, що попереду на Арктику чекають ще глибші зміни.

