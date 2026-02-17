На Землю надвигается новая волна жары: ее породит то, что зарождается в Тихом океане (видео)

Исследователи пришли к выводу, что в Тихом океане уже может формироваться явление Эль-Ниньо — климатический прогноз на 2026 и 2027 год становится тревожным.

Два крупных метеорологических агентства заявляют, что вероятность формирования Эль-Ниньо в восточной тропической части Тихого океана в конце этого года возрастает. Если эти прогнозы подтвердятся, человечество может столкнуться с новым резким изменением глобальных погодных условий. Такие изменения также повысят вероятность того, что в 2026 и 2027 годах будут побиты глобальные температурные рекорды, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В своем последнем прогнозе Служба прогнозирования климата NOAA заявила о 50-60% вероятности формирования Эль-Ниньо уже в конце лета 2026 года в Северном полушарии, в то время как Австралийское метеорологическое бюро говорит о "возможности развития Эль-Ниньо с июня". Впрочем, как и любые долгосрочные прогнозы погоды, ученым трудно предсказать подобные события на месяцы вперед.

Відео дня

Эль-Ниньо, также известное как Южное колебание (ENSO) — естественный климатический климат, обусловленный колебаниями температуры океана и атмосферного давления в восточной части тропической зоны Тихого океана. Известно, что эти условия оказывают влияние на весь мир, затрагивая все области:

осадки;

засухи;

тропические циклоны;

волны жары и другое.

Известно, что Южное колебание имеет три фазы:

Эль-Ниньо — теплая фаза;

Ла-Нинья — более холодная фаза;

нейтральная фаза.

Сегодня мир находится в состоянии Ла-Нинья, но, похоже, оно ослабевает. Модели NOAA предполагают 60-процентную вероятность перехода от Ла-Нинья к нейтральному состоянию ENSO в период с февраля по апрель 2026 года. После этого также вероятно, что произойдет переход к Эль-Ниньо, хотя это и не гарантировано.

По словам исследователей, Эль-Ниньо, как правило, повышает глобальную температуру примерно на 0,2°C, способствуя экстремальным погодным явлениям, таким как засухи и наводнения. Увы, в потеплевшем из-за антропогенного воздействия мире явление Эль-Ниньо может добавить дополнительный температурный импульс, увеличивая вероятность рекордно высоких температур.

Предыдущие наблюдения показали, что 2025 год уже стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений и теперь ученые считают, что 2026 и 2027 могут побить этот рекорд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихом океане все чаще фиксируют климатические аномалии: за последние 7000 лет их стало больше.

Ранее Фокус писал о новом переключателе климата Земли: в океане найдено то, что ученые ранее упускали из виду.