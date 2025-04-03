В Тихом океане все чаще фиксируют климатические аномалии: за последние 7000 лет их стало больше

В новом исследовании ученые создали модель, показывающую возникновение явлений Эль-Ниньо и их продолжительность. Результаты указывают, что затяжные климатические аномалии за последние 7000 лет стали все более распространенными.

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Об этом пишет PHYS.org.

Анализ был проведен международной группой геологов, морских геологов, климатологов и специалистов по окружающей среде. В ходе исследования ученые проанализировали изотопы кислорода, удерживаемые в тихоокеанских кораллах, что позволило смоделировать, как менялось появление Эль-Ниньо и их продолжительность с течением времени.

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Отметим, что Эль-Ниньо — климатическая аномалия, возникающая каждые 2-7 лет, когда температура под поверхностью океана в тропической части Тихого океана становится выше. Причины этого явления все еще не ясны.

Предыдущие исследования уже показали, что события Эль-Ниньо также связаны с изменениями в популяциях рыб и климатическими явлениями, например, режимами осадков. Больше осадков, как правило, выпадает в западных частях Северной и Южной Америки, а меньше — в Австралии и Индонезии. Эти события также были связаны с более длинными и холодными зимами на западе США.

Однолетние и многолетние Эль-Ниньо в прокси и повторном анализе Фото: Nature Geoscience

Команда заметила, что более продолжительные явления Эль-Ниньо, похоже, сегодня происходят чаще, чем в прошлом. Авторы исследования отмечают, что длительными считаются события Эь-Ниньо, которые длятся больше одного года — как правило, около двух лет.

В ходе исследования ученые отправились в различные части Тихого океана, где измерили уровни изотопов кислорода, удерживаемых в кораллах. Это обусловлено тем, что кораллы имеют большую продолжительность жизни, а потому уровни изотопов в них можно использовать для документирования возникновения событий Эль-Ниньо в течение тысяч лет.

Авторы исследования использовали то, что обнаружили, для создания климатических симуляций, охватывающих тысячи лет. Результаты указывают на то, что за последние 7000 лет события Эль-Ниньо стали все более продолжительными. Фактически, они стали в 5 раз более частыми.

Смоделированная тенденция изменения среднегодовой температуры за последние 7000 лет Фото: Nature Geoscience

Команда также отметила, что количество времени, которое проходит между событиями Эль-Ниньо, немного выросло за тот же период. Дополнительный анализ также показал, что причина увеличения частоты более длительных событий Эль-Ниньо, вероятно, связана с изменениями в орбите нашей планеты — они изменили количество солнечного света, падающего в мировой океан.

В дальнейшем ученые планируют добавить больше данных в свое моделирование, чтобы попытаться оценить возможные изменения событий Эль-Ниньо в свете потепления планеты.

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