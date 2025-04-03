У Тихому океані все частіше фіксують кліматичні аномалії: за останні 7000 років їх стало більше

У новому дослідженні вчені створили модель, що показує виникнення явищ Ель-Ніньйо та їхню тривалість. Результати вказують, що затяжні кліматичні аномалії за останні 7000 років стали все більш поширеними.

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Про це пише PHYS.org.

Аналіз було проведено міжнародною групою геологів, морських геологів, кліматологів і фахівців з навколишнього середовища. Під час дослідження вчені проаналізували ізотопи кисню, що утримуються в тихоокеанських коралах, що дало змогу змоделювати, як змінювалася поява Ель-Ніньйо і їхня тривалість із плином часу.

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Зазначимо, що Ель-Ніньйо — кліматична аномалія, що виникає кожні 2-7 років, коли температура під поверхнею океану в тропічній частині Тихого океану стає вищою. Причини цього явища все ще не зрозумілі.

Попередні дослідження вже показали, що події Ель-Ніньйо також пов'язані зі змінами в популяціях риб і кліматичними явищами, наприклад, режимами опадів. Більше опадів, як правило, випадає в західних частинах Північної та Південної Америки, а менше — в Австралії та Індонезії. Ці події також були пов'язані з довшими й холоднішими зимами на заході США.

Однорічні та багаторічні Ель-Ніньйо в проксі та повторному аналізі Фото: Nature Geoscience

Команда помітила, що більш тривалі явища Ель-Ніньйо, схоже, сьогодні відбуваються частіше, ніж у минулому. Автори дослідження зазначають, що тривалими вважаються події Ель-Ніньйо, які тривають понад один рік — як правило, близько двох років.

Під час дослідження вчені вирушили в різні частини Тихого океану, де виміряли рівні ізотопів кисню, що утримуються в коралах. Це зумовлено тим, що корали мають велику тривалість життя, а тому рівні ізотопів у них можна використати для документування виникнення подій Ель-Ніньйо протягом тисяч років.

Автори дослідження використали те, що виявили, для створення кліматичних симуляцій, що охоплюють тисячі років. Результати вказують на те, що за останні 7000 років події Ель-Ніньйо стали дедалі тривалішими. Фактично, вони стали в 5 разів частішими.

Змодельована тенденція зміни середньорічної температури за останні 7000 років Фото: Nature Geoscience

Команда також зазначила, що кількість часу, який проходить між подіями Ель-Ніньйо, трохи зросла за той самий період. Додатковий аналіз також показав, що причина збільшення частоти триваліших подій Ель-Ніньйо, ймовірно, пов'язана зі змінами в орбіті нашої планети — вони змінили кількість сонячного світла, яке падає у світовий океан.

Надалі вчені планують додати більше даних у своє моделювання, щоб спробувати оцінити можливі зміни подій Ель-Ніньйо у світлі потепління планети.

Раніше Фокус писав про те, що кліматичний "тумблер" в океані нарешті перемикнули: чи стане на Землі трохи прохолодніше.