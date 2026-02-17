На Землю насувається нова хвиля спеки: її породить те, що зароджується у Тихому океані (відео)

Дослідники дійшли висновку, що в Тихому океані вже може формуватися явище Ель-Ніньйо — кліматичний прогноз на 2026 і 2027 рік стає тривожним.

Два великих метеорологічних агентства заявляють, що ймовірність формування Ель-Ніньйо у східній тропічній частині Тихого океану наприкінці цього року зростає. Якщо ці прогнози підтвердяться, людство може зіткнутися з новою різкою зміною глобальних погодних умов. Такі зміни також підвищать ймовірність того, що у 2026 і 2027 роках будуть побиті глобальні температурні рекорди, пише IFLScience.

У своєму останньому прогнозі Служба прогнозування клімату NOAA заявила про 50-60% ймовірності формування Ель-Ніньйо вже наприкінці літа 2026 року в Північній півкулі, в той час як Австралійське метеорологічне бюро говорить про "можливість розвитку Ель-Ніньо з червня". Утім, як і будь-які довгострокові прогнози погоди, вченим важко передбачити подібні події на місяці вперед.

Ель-Ніньйо, також відоме як Південне коливання (ENSO) — природний кліматичний клімат, зумовлений коливаннями температури океану та атмосферного тиску в східній частині тропічної зони Тихого океану. Відомо, що ці умови впливають на весь світ, зачіпаючи всі області:

опади;

посухи;

тропічні циклони;

хвилі спеки та інше.

Відомо, що Південне коливання має три фази:

Ель-Ніньйо — тепла фаза;

Ла-Нінья — холодніша фаза;

нейтральна фаза.

Сьогодні світ перебуває у стані Ла-Нінья, але, схоже, він слабшає. Моделі NOAA припускають 60-відсоткову вірогідність переходу від Ла-Нінья до нейтрального стану ENSO в період з лютого по квітень 2026 року. Після цього також імовірно, що відбудеться перехід до Ель-Ніньйо, хоча це і не гарантовано.

За словами дослідників, Ель-Ніньйо, як правило, підвищує глобальну температуру приблизно на 0,2°C, сприяючи екстремальним погодним явищам, таким як посухи і повені. На жаль, у потеплілому через антропогенний вплив світі явище Ель-Ніньйо може додати додатковий температурний імпульс, збільшуючи ймовірність рекордно високих температур.

Попередні спостереження засвідчили, що 2025 рік уже став одним із найспекотніших за всю історію спостережень, і тепер учені вважають, що 2026 і 2027 роки можуть побити цей рекорд.

