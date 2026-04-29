Апокаліпсис сьогодні: Європа нагрівається швидше, ніж решта планети

Учені попереджають, що зміна клімату — це не загроза майбутнього, це нинішня реальність.

Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки і руйнівних лісових пожеж, пише Фокус.

Нові дані показують, що за останні 30 років середня температура на Землі кожні 10 років підвищувалася на 0,27 градуса за Цельсієм. Щорічний звіт про стан клімату в Європі показує, що в Європі середня температура за той самий період підвищувалася на 0,56 градуса за Цельсієм.

Таким чином, якщо середня температура на планеті перевищує доіндустріальний рівень на 1,4 градуса за Цельсієм, то в Європі це підвищення становить 2,5 градуса за Цельсієм. І це дуже погано.

Саманта Берджесс із Європейського центру середньострокових прогнозів погоди каже, що підвищення температури, широкомасштабні лісові пожежі та посухи є неспростовними доказами того, що зміна клімату — це не загроза майбутнього, це нинішня реальність.

Нові дані показують, що 2025 рік став третім найспекотнішим роком за всю історію спостережень за погодою в Європі. Середня температура піднялася до 10,41 градуса за Цельсієм, що всього на 0,30 градуса за Цельсієм менше, ніж було зафіксовано в найспекотнішому 2024 році. Майже на всій території Європи протягом більшої частини 2025 року спостерігалися температури значно вищі за норму.

Учені кажуть, що Європа нагрівається швидше, ніж решта планети, через поєднання географічних чинників, діяльності людини та зміни погодних умов.

Європа нагрівається швидше через свою близькість до Арктики, яка є регіоном на Землі, що найшвидше нагрівається. Підвищення температури в Арктиці має значний вплив на Європу.

Європа також нагрівається швидше через зусилля з обмеження забруднення повітря, хоча це може здатися нелогічним. Дрібні частинки в забрудненні повітря, аерозолі, накопичуються і відбивають сонячне світло назад у космос. Таким чином на планеті температура не підвищується так сильно, як могла б. Але за останні 40 років Європа різко скоротила забруднення повітря і, як наслідок, знизився рівень відбитого сонячного випромінювання, що призвело до підвищення температури.

Звісно ж діяльність людини призводить до подальшої зміни клімату, що прискорює нагрівання Європи.

Погодні умови в Європі змінилися, що сприяє частішій появі хвиль сильної спеки влітку. Це підвищує середню температуру і спричиняє сильні пожежі та посухи.

Підвищення температури також призводить до зменшення снігового покриву в Європі, який виступає відбивачем сонячного випромінювання.

Нові дані також показують, що температура підвищується навіть у субарктичних регіонах Європи, наприклад, на півночі Скандинавії та в Ісландії, де спостерігаються аномально високі температури влітку.

Нагрівання Європи призводить до танення льодовиків. В Ісландії втрата льоду призводить до поступового підвищення рівня океану.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сильна спека є основною причиною смертей, пов'язаних із погодними умовами.

Науковці кажуть, що масштаби наслідків зміни клімату вже неможливо ігнорувати і необхідні термінові заходи для зниження середньої температури не лише в Європі, а й у всьому світі. Інакше на нас може чекати європейська, а потім і глобальна кліматична катастрофа, яка стає дедалі ближчою.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.