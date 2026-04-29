NASA хоче знову зробити Плутон дев'ятою планетою Сонячної системи: думки розділилися

Плутон втратив статус планети у 2006 році. Тепер адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив про те, що варто переглянути це рішення.

Уже 20 років у науковому співтоваристві тривають суперечки про те, чи є Плутон дев'ятою планетою Сонячної системи чи ні. Після відкриття в 1930 році Плутон називався планетою до 2006 року, але потім Міжнародний астрономічний союз ухвалив рішення, що це карликова планета. Тепер адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив про те, що варто переглянути це рішення і знову повернути Плутону статус планети. Але думки вчених з цього приводу розходяться, пише Фокус.

20 років тому Міжнародна астрономічна спілка почала визначати планету Сонячної системи за новими критеріями: вона має обертатися навколо Сонця, бути досить масивною, щоб мати сферичну форму, і не розділяти свою орбіту з астероїдами та карликовими планетами. Плутон не відповідав третьому критерію, оскільки ділить простір у далекому поясі Койпера з багатьма астероїдами і карликовими планетами. Але Земля ділить орбіту з безліччю астероїдів, як і Юпітер, а багато досліджень за останні 20 років показують, що Плутон дійсно є планетою. Але поки що цей мі розміром 2376 км вважають карликовою планетою і з цим багато хто не згоден.

28 квітня глава NASA Джеред Айзекман узяв участь у слуханнях у Сенаті США щодо бюджету космічного агентства на 2027 рік. Наприкінці слухань сенатор-республіканець Джеррі Моран запитав главу NASA про те, що він думає з приводу повернення Плутону статусу планети.

"Я твердо переконаний у необхідності знову визнати Плутон планетою", — заявив Айзекман. За його словами, NASA готує наукове обґрунтування цього, щоб його могли обговорити вчені з усього світу.

Фото: NASA

Майк Браун із Каліфорнійського технологічного інституту, який брав участь у рішенні Міжнародного астрономічного союзу щодо пониження статусу Плутона, каже, що рішення було обґрунтованим із наукового погляду. І це рішення, на думку вченого, змінювати не варто, адже Плутон — це не планета.

Адам Франк із Рочестерського університету каже, що Плутон має залишитися карликовою планетою, яка розташована в зовнішній частині Сонячної системи за межами орбіти останньої планети — Нептуна.

"Звичайно, Плутон — планета, але це карликова планета. Суперечки розгораються з приводу того, чи є карликові планети планетами чи ні. Це марна трата часу", — каже Білл Маккіннон із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Вчений каже, що Плутон круглий, має атмосферу, а також п'ять супутників, тому цей світ є планетою, хоч і карликовою. Проблема Плутона тільки в тому, що він не такий самий великий як Земля або Марс, каже Маккіннон.

Поверхня Плутона Фото: NASA

Проблема полягає ще й у тому, як вважають деякі вчені, що якщо повернути Плутону статус планети, то що робити з іншими карликовими планетами? Наразі відомо, що їх п'ять у Сонячній системі, але припускають, що їх може бути понад 100.

"Простіше уявити Сонячну систему з вісьмома планетами, ніж, скажімо, з дванадцятьма або більше. Якщо Плутон знову виявиться планетою, то будуть проблеми з визначенням статусу решти карликових планет", — каже Адін Дентон з Університету штату Аризона. І все ж Дентон вважає, що Плутон — це планета, яка досить велика, щоб мати активну геологію.

Ерік Іан Асфауг з Університету штату Аризона висловив думку, що формальне визначення планети має багато проблем.

"Якщо одного разу ми виявимо планету розміром із Землю, де існує життя, але воно обертається навколо іншої планети, то цей світ не можна буде вважати повноцінною планетою з погляду Міжнародного астрономічного союзу, і це нерозумно", — каже вчений.

Щоб Плутон знову офіційно був названий дев'ятою планетою Сонячної системи, це рішення має підтримати Міжнародний астрономічний союз, глобальне товариство професійних астрономів.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Independent, Space.