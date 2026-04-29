Всесвіт може померти на трильйони років раніше, ніж припускали астрономи

Нове дослідження показує, що швидкість розширення космосу різко змінюється з часом. Це означає, що смерть Всесвіту може настати набагато раніше, ніж показували минулі дослідження.

Астрономи довгий час вважали, що наш Всесвіт, який виник після Великого вибуху майже 14 мільярдів років тому, існуватиме ще трильйони років. Але нове дослідження показує, що це не так. Термін життя космосу набагато, набагато менший, вважають учені, пише Фокус.

За прискорене розширення космосу, як вважається, відповідає таємнича сила, відома як темна енергія. Вона протистоїть гравітації, а тому простір не стискається знову до того стану, в якому він перебував під час Великого вибуху — маленької точки з надзвичайною щільністю. Одна з теорій припускає, що зрештою вся матерія і тканина простору-часу внаслідок так званого Великого стиснення мають знову повернутися до стану перед Великим вибухом. Але цю теорію відкидають багато вчених, адже цього не повинно статися, адже темна енергія є постійною силою. Нове дослідження припускає, що це не так і Всесвіт може померти всього через кілька десятків мільярдів років.

Астрономи використовували нові дані спостережень за мільйонами галактик, за допомогою яких вивчали розширення космосу і вплив на цей процес темної енергії. Як показують результати, темна енергія різко змінює свою силу з плином часу. Рівняння стану темної енергії, тобто співвідношення тиску і щільності енергії, що визначає її вплив на розширення космосу, не є просто статичним числом, як з'ясували вчені.

Тому автори дослідження припустили, що темна енергія містить у собі аксіонне поле, що є надлегкою формою темної матерії, і космологічну сталу, або фіксоване фонове розширення космосу, закладене в структуру простору-часу.

Моделювання показало, що якщо темна енергія змінюється з часом і має такий склад, то в майбутньому взаємодія аксіонного поля і космологічної сталої призведе до того, що Всесвіт почне стискатися, щоб повернутися до стану до Великого вибуху. Учені навіть визначили, коли настане смерть Всесвіту — через 33,3 мільярда років. Це набагато менше, ніж припускали минулі дослідження, які показували, що космос існуватиме ще трильйони років.

І все ж потрібно більше доказів того, що темна енергія змінюється. Але астрономи вважають, що космос закінчиться внаслідок Великого стиснення набагато раніше, ніж передбачалося.

Під час написання матеріалу використано джерела: arXiv, Live Science.