Вселенная может умереть на триллионы лет раньше, чем предполагали астрономы

Новое исследование показывает, что скорость расширения космоса резко меняется со временем. Это значит, что смерть Вселенной может наступить намного раньше, чем показывали прошлые исследования.

Астрономы долгое время считали, что наша Вселенная, которая возникла после Большого взрыва почти 14 миллиардов лет назад, будет существовать еще триллионы лет. Но новое исследование показывает, что это не так. Срок жизни космоса намного, намного меньше, считают ученые, пишет Фокус.

За ускоренное расширение космоса, как считается, отвечает таинственная сила, известная как темная энергия. Она противостоит гравитации, а потому пространство не сжимается вновь к тому состоянию, в котором оно находилось во время Большого взрыва – маленькой точки с чрезвычайной плотностью. Одна из теорий предполагает, что в конечном итоге вся материя и ткань пространства-времени в результате так называемого Большого сжатия должны снова вернуться в состояние перед Большим взрывом. Но эту теорию отвергают многие ученые, ведь этого не должно произойти, ведь темная энергия является постоянной силой. Новое исследование предполагает, что это не так и Вселенная может умереть всего через несколько десятков миллиардов лет.

Астрономы использовали новые данные наблюдений за миллионами галактик, с помощью которых изучалось расширение космоса и влияние на этот процесс темной энергии. Как показывают результаты, темная энергия резко меняет свою силу с течением времени. Уравнение состояния темной энергии, то есть соотношение давления и плотности энергии, определяющее ее влияние на расширение космоса, не является просто статичным числом, как выяснили ученые.

За ускоренное расширение космоса, как считается, отвечает таинственная сила, известная как темная энергия Фото: Big Think

Поэтому авторы исследования предположили, что темная энергия включает в себя аксионное поле, представляющее собой сверхлегкую форму темной материи и космологическую постоянную, или фиксированное фоновое расширение космоса, заложенное в структуру пространства-времени.

Моделирование показало, что если темная энергия меняется со временем и имеет такой состав, то в будущем взаимодействие аксионного поля и космологической постоянной приведет к тому, что Вселенная начнет сжиматься, чтобы вернуться к состоянию до Большого взрыва. Ученые даже определили, когда наступит смерть Вселенной – через 33,3 миллиарда лет. Это намного меньше, чем предполагали прошлые исследования, которые показывали, что космос будет существовать еще триллионы лет.

И все же нужно больше доказательств того, что темная энергия меняется. Но астрономы считают, что космос закончится в результате Большого сжатия намного раньше, чем предполагалось.

При написании материала использованы источники: arXiv, Live Science.