Образование звезд заканчивается в 40 000 св. годах от центра Млечного Пути: никто не знает почему

Астрономы выяснили, где находится граница звездообразующего диска нашей галактики. Но остается нерешенным вопрос, почему за пределами этой границы не формируются звезды.

Ученые определили обнаружили границу области в спиральном диске Млечного Пути, где формируются звезды. Оказалось, что она находится не так далеко от центра нашей галактики, как можно было бы предположить. Для этого астрономы изучили характеристики 100 000 звезд, такие как возраст и температура с помощью данных космического телескопа Gaia, телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт (США) и телескопа LAMOST (Китай). Почему за пределами этой границы не формируются новые звезды непонятно, но есть некоторые предположения, пишет Фокус.

Диаметр спиральной галактики Млечный Путь составляет примерно 100 000 световых лет. Астрономы составили карту изменения возраста звезд по всему диску нашей галактики и наконец-то выяснили, где находится граница области звездообразования в Млечном Пути. Оказалось, что она находится в радиусе 40 000 световых лет от центра галактики.

Из-за того, что все галактики растут изнутри наружу, возраст их звезд снижается с расстоянием от центра галактики. В Млечном Пути средний возраст звезд достигает минимума на расстоянии 40 000 световых лет от центра. Для сравнения, Солнце находится на расстоянии 26 000 световых лет от центра нашей галактики. За этой границей звездообразующего диска находятся более старые звезды.

Ученые пришли к выводу, что звезды в Млечном Пути формируются только в радиусе 40 000 световых лет от центра галактики. Но почему существуют звезды за этой границей, если они там не образовались?

Фото: NASA/JPL

Астрономы предполагают, что это связано с тем, что звезды могут перемещаться по волнам плотности, образующим спиральные рукава Млечного Пути, на большие расстояния от центра нашей галактики. Звездам требуется больше времени, чтобы достичь края галактики, что объясняет, почему самые старые звезды находятся именно там.

Но почему образование звезд останавливается на расстоянии 40 000 световых лет от центра Млечного Пути? Астрономы пока точно не знают. Есть два предположения.

Возможно, центральная перемычка нашей галактики, длина которой варьируется от 11 000 до 15 000 световых лет, приводит к скоплению межзвездного газа на определенном расстоянии от центра галактики. Из этого газа появляются новые звезды.

Также возможно, что гравитационное взаимодействие Млечного Пути с другой карликовой галактикой, может нарушить образование звезд таким образом, что оно прерывается на расстоянии 40 000 световых лет от центра.

При написании материала использованы источники: Astronomy & Astrophysics, Space.