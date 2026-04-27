Астрономы обнаружили одну из крупнейших структур Вселенной: скрывала "зона избегания" (фото)

Ученые впервые определили размеры сверхскопления Парусов, которое долгое время скрывала “зона избегания” Млечного Пути. Оказалось, что это сверхскопление является одной из крупнейших структур в наблюдаемой Вселенной.

Астрономы наконец-то нанесли на карту загадочное сверхскопление галактик, которое было почти полностью скрыто от наблюдения Земли с момента открытия 10 лет назад. Результаты исследования показывают, что эта структура намного больше, чем предполагалось, и теперь входит в число самых массивных объектов в известной Вселенной, пишет Фокус.

Сверхскопление Парусов состоит как минимум из 20 скоплений галактик, каждое из которых содержит сотни или тысячи галактик. Сверхскопление Парусов обнаружили в 2016 году. Оно находится на расстоянии 800 миллионов световых лет от нас в области космоса, которая называется "зона избегания". Это часть ночного неба, где мы видим Млечный Путь, настолько заполненный звездами и пылью, что практически невозможно увидеть что-либо за ним.

Зона избегания долгое время ставила в тупик астрономов, желающих узнать, что скрывается за плотным диском звезд, газа и пыли Млечного Пути, который покрывает до 20% видимого ночного неба.

Чтобы обойти это ограничение, астрономы объединили 65 000 существующих измерений расстояний до галактик с примерно 8 000 новыми наблюдениями других галактик. Это позволило провести прямые измерения движений галактик внутри сверхскопления Парусов и определиь его истинный размер.

Трехмерная иллюстрация, показывающая размер сверхскопления Парусов (слева) в сравнении с другими скоплениями галактик Фото: Live Science

Результаты исследования показали, что эта структура имеет диаметр около 300 миллионов световых лет. Это примерно в 3000 раз больше диаметра Млечного Пути. В сверхскоплении Парусов находится огромное количество материи, эквивалентное примерно массе 30 квадриллионов Солнц. Также астрономы выяснили, что большая часть этой массы распределена между двумя ядрами, которые движутся навстречу друг другу.

Астрономы подредили, что сверхскопление Парусов представляет собой крупномасштабную структуру, сопоставимую по размеру и массе с некоторыми из крупнейших и наиболее известных сверхскоплений галактик в локальной Вселенной.

Сверхскопление Паоусов теперь считается более массивным, чем Ланиакеа, сверхскопление, содержащее Млечный Путь, занимает "почти второе место" после сверхскопления Шепли, которое считается крупнейшим сверхскоплением галактик в видимой Вселенной, говорят ученые.

При написании материала использованы источники: arXiv, Live Science.