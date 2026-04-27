Астрономи виявили одну з найбільших структур Всесвіту: приховувала "зона уникнення" (фото)

Учені вперше визначили розміри надскупчення Парусів, яке довгий час приховувала "зона уникнення" Чумацького Шляху. Виявилося, що це надскупчення є однією з найбільших структур у спостережуваному Всесвіті.

Астрономи нарешті нанесли на карту загадкове надскупчення галактик, яке було майже повністю приховано від спостереження Землі з моменту відкриття 10 років тому. Результати дослідження показують, що ця структура набагато більша, ніж передбачалося, і тепер входить до числа наймасивніших об'єктів у відомому Всесвіті, пише Фокус.

Надскупчення Парусів складається щонайменше з 20 скупчень галактик, кожне з яких містить сотні або тисячі галактик. Надскупчення Парусів виявили у 2016 році. Воно розташоване на відстані 800 мільйонів світлових років від нас у ділянці космосу, яка називається "зона уникнення". Це частина нічного неба, де ми бачимо Чумацький Шлях, настільки заповнений зірками і пилом, що практично неможливо побачити що-небудь за ним.

Зона уникнення довгий час ставила в глухий кут астрономів, які бажають дізнатися, що ховається за щільним диском зірок, газу і пилу Чумацького Шляху, який покриває до 20% видимого нічного неба.

Щоб обійти це обмеження, астрономи об'єднали 65 000 наявних вимірювань відстаней до галактик із приблизно 8 000 новими спостереженнями інших галактик. Це дало змогу провести прямі вимірювання рухів галактик усередині надскупчення Вітрил і визначити його справжній розмір.

Тривимірна ілюстрація, що показує розмір надскупчення Парусів (ліворуч) порівняно з іншими скупченнями галактик Фото: Live Science

Результати дослідження показали, що ця структура має діаметр близько 300 мільйонів світлових років. Це приблизно у 3000 разів більше за діаметр Чумацького Шляху. У надскоплінні Вітрил знаходиться величезна кількість матерії, еквівалентна приблизно масі 30 квадрильйонів Сонць. Також астрономи з'ясували, що більша частина цієї маси розподілена між двома ядрами, які рухаються назустріч одне одному.

Астрономи підредили, що надскупчення Вітрил є великомасштабною структурою, яку можна порівняти за розміром і масою з деякими з найбільших і найвідоміших надскуплень галактик у локальному Всесвіті.

Надскупчення Паоусов тепер вважається масивнішим, ніж Ланіакеа, надскупчення, що містить Чумацький Шлях, посідає "майже друге місце" після надскупчення Шеплі, яке вважається найбільшим надскуплінням галактик у видимому Всесвіті, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, фізики відтворили квантовий процес, який може знищити Всесвіт.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили джерело походження трьох газових хмар, які забезпечують живлення надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху.

Під час написання матеріалу використано джерела: arXiv, Live Science.