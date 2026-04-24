Загадкова їжа для чорної діри в центрі Чумацького Шляху: з'ясувалося, що її створює (фото)

Астрономи розкрили джерело трьох газових хмар, які забезпечують стабільне живлення надмасивної чорної діри Стрілець А*.

Дослідження показало, що стоїть за створенням трьох загадкових газових хмар, які живлять надмасивну чорну діру Стрілець A* у центрі Мленчого Шляху. Виявилося, що це масивна подвійна зірка, яка розташована поруч із чорною дірою, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У центрі Чумацького Шляху розташована надмасивна чорна діра Стрілець A*, маса якої приблизно в 4 мільйони разів більша за масу Сонця. Вона оточена зірками, міжзоряним газом і пилом, які рухаються під екстремальні гравітації чорної діри.

Відео дня

За останні 14 років астрономи виявили три компактні газові хмари, які отримали назви G1, G2 і G2t, що є важливими підказками для розуміння того, як чорна діра живиться газом. Але точне походження і фізичні процеси, які формують ці хмари, залишалися незрозумілими.

Раніше астрономи з'ясували, що газові хмари мають масу, еквівалентну приблизно кільком масам Землі, складаються з водню і гелію, а також обертаються по витягнутій орбіті навколо чорної діри.

Розрахунки показали, що падіння однієї такої хмари в чорну діру кожні десять років може забезпечити достатньо матеріалу для підтримки поточної активності Стрілець A*. Тому розуміння того, як формуються ці газові хмари, є ключем до пояснення того, як саме живиться чорна діра.

Центр Чумацького Шляху. Показано космічне оточення надмасивної чорної діри Стрілець А* Фото: phys.org

Раніше астрономи припускали, що джерелом цих загадкових хмар можуть бути зоряні вітри від масивних зірок, вибухи зірок, а також гравітаційний вплив чорної діри на міжзоряний газ.

Нове спостереження за центром нашої галактики показало, що всі три газові хмари мають спільне походження. Виявилося, що структури створила масивна подвійна зірка IRS 16SW, яка обертається навколо надмасивної чорної діри. Моделювання місцевих умов підтверджує спостереження.

Астрономи з'ясували, що газові хмари можуть утворюватися в місцях зіткнення зоряних вітрів двох зірок з навколишнім середовищем, створюючи ударну хвилю між двома зірками. Там газ накопичується і стискається, і в кінцевому підсумку відокремлюється, перетворюючись на газові хмари, які спостерігають вчені.

Результати дослідження дають змогу припустити, що зоряні вітри від масивних зірок у центрі Чумацького Шляху можуть безперервно постачати речовину для живлення чорної діри.

Під час написання матеріалу використано джерела: Astronomy & Astrophysics, Phys.