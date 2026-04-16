Перша виявлена чорна діра викидає "танцюючу" плазму майже зі швидкістю світла (фото)

Астрономи вперше змогли виміряти енергію струменів чорної діри Лебідь Х-1, через понад 60 років після її виявлення.

Чорна діра Лебідь Х-1 (Cygnus X-1) все ще приховує в собі багато сюрпризів, хоча її виявили 1964 року. Учені вперше змогли виміряти енергетичну потужність струменів цієї чорної діри, що "танцюють". Це дослідження допоможе краще зрозуміти екстремальну поведінку чорних дір, пише Фокус.

Лебідь Х-1 — це перша виявлена чорна діра. Її вперше побачили завдяки рентгенівському випромінюванню, яке виходить з оточуючого цей об'єкт рентгенівського випромінювання в 1964 році. Тоді вчені, незважаючи на передбачення Альберта Ейнштейна, не були впевнені в тому, що чорні діри існують. Те, що Лебідь Х-1 — це чорна діра, астрономи підтвердили тільки 1971 року.

Лебідь Х-1 — це чорна діра зоряної маси, яка з'явилася після смерті масивної зірки і знаходиться вона на відстані 7000 світлових років від нас. Маса чорної діри Лебідь Х-1 приблизно в 21 раз більша за масу Сонця, і вона існує в подвійній системі разом із зіркою типу блакитний надгігант HDE 226868. Обидва об'єкти розділяє приблизно 0,2 астрономічні одиниці, тобто це 1/5 відстані між Землею і Сонцем, приблизно 30 мільйонів кілометрів. Чорна діра та її зірка-компаньйон обертаються навколо спільного центру мас.

Чорна діра Лебідь Х-1 має величезну гравітацію і постійно відриває від сусідньої зірки її речовину. Ілюстрація Фото: Live Science

Чорна діра Лебідь Х-1 має величезну гравітацію і постійно відриває від сусідньої зірки її речовину, яка переходить в аккреційний диск навколо чорної діри. Частина речовини поглинається чорною дірою, а частина викидається у вигляді двох масивних енергетичних струменів, що складаються з гарячої плазми. Те ж саме роблять і інші чорні діри.

Хоча астрономи за останні пару десятків років спостерігали багато подібних струменів, вони не могли точно виміряти їхню енергію. Тепер же це вперше вдалося зробити за допомогою чорної діри Лебідь Х-1.

За словами вчених, під впливом зоряного вітру і випромінювання зірки HDE 226868 струмені чорної діри з нашого погляду видаються вигнутими, або такими, що коливаються. Астрономи описали це явище як "танцюючі струмені" через їхнє постійне погойдування.

Вчені об'єднали зображення, отримані радіотелескопами по всьому світу, щоб створити точну картину форми струменів, тим самим досягнувши того, що раніше було неможливо.

За словами вчених, під впливом зоряного вітру і випромінювання зірки. Ілюстрація HDE 226868 струмені чорної діри з нашої точки зору здаються вигнутими Фото: Live Science

Астрономи з'ясували, що струмені чорної діри Лебідь Х-1 випромінюють енергію, еквівалентну енергії приблизно 10 000 Сонць. Також вони виходять з чорної діри зі швидкістю близько 540 мільйонів км/год. Це приблизно половина швидкості світла.

За словами вчених, дослідження показало, що близько 10% матерії, що вивільняється під час падіння в чорну діру, несеться струменями. Це припускали теорії, але тепер це підтверджено.

Оскільки теорії припускають, що фізика чорних дір дуже схожа, тепер можна використати цей вимір, щоб поліпшити розуміння інших струменів, незалежно від того, чи походять вони від чорних дір масою в 10 разів, чи в 10 мільйонів разів більшою за масу Сонця, кажуть астрономи.

Глибше розуміння струменів чорних дір допоможе вченим з'ясувати, як галактики, подібні до Чумацького Шляху, еволюціонували з плином часу, ґрунтуючись на тому, як ці викиди плазми впливають на галактики.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Live Science.