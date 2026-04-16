В армії США з'явився робот Hunter Wolf із кулеметом і радаром: охороняє і знищує (фото)

Американська армія впроваджує безпілотну роботизовану наземну платформу в реальні бойові сценарії, де робот тепер виконує як завдання логістики, так і забезпечення безпеки.

Під час імітації реальних бойових дій пройшло випробування безпілотної роботизованої наземної платформи Hunter Wolf. Робот брав участь у військових навчаннях разом із солдатами 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Це був справжній стрес-тест для цього робота, який показав себе добре і може бути використаний під час справжніх бойових дій, пише Фокус.

Присутність безпілотного робота Hunter Wolf під час бойових навчань свідчить про перехід від ізольованих випробувань до дій разом із солдатами-людьми в реалістичних бойових сценаріях. Навчання відбулися на полігоні Форт-Полк у Луїзіані.

На навчаннях шестиколісний робот Hunter Wolf забезпечував логістичну та охоронну підтримку солдатів. Він оснащений дистанційно керованим великокаліберним кулеметом, що вказує на його ширшу функцію на полі бою. Безпілотна роботизована платформа може не перевозити вантажі, але також вести вогонь і займатися розвідкою.

Армія США, мабуть, тестує, як безпілотні роботизовані платформи можуть брати активну участь у реальних військових операціях. Хоча початкова мета створення Hunter Wolf полягала в тому, щоб зменшити навантаження, яке переносять солдати. Тепер же це багатоцільова бойова машина.

Крім кулемета Hunter Wolf також оснащений і потужним радаром, що розширило його можливості на полі бою. Робот може рухатися вперед, сканувати місцевість і реагувати на загрози, тоді як солдати залишаються під прикриттям.

Водночас робот може перевозити до 1 тонни вантажів, зокрема боєприпаси, воду, їжу та засоби зв'язку. Логістика та безпека дедалі більше перетинаються на сучасному полі бою, особливо в умовах протистояння, коли загрози можуть виникнути будь-якої миті.

Робот Hunter Wolf можуть доставляти вантажі на великі території і забезпечувати функціонування невеликих незалежних підрозділів, а його рада і зброя роблять внесок у розвідку і забезпечення безпеки солдатів.

Hunter Wolf може проїхати там, де не проїдуть багато бойових машин піхоти, зокрема він може подолати дуже круті схили, а також переміщатися в густих джунглях. Спеціальні шини на колесах практично невразливі до проколів.

Hunter Wolf оснащений гібридним дизельним і електричним двигуном, що дає йому змогу проїхати без підзарядки понад 300 км. При цьому роботизована платформа практично безшумна.

Цей робот має і ще одну перевагу: його можна використовувати як мобільну зарядну станцію потужністю 15 кВт.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.