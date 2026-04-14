Нова французька надзвукова ракета може пригнічувати ППО противника: що відомо (відео)

Франція розробляє надзвукову ракету STRATUS для майбутніх винищувачів Dassault Rafale 5. Вона зможе наносити високоточні та потужні удари по ППО, кораблях і літаках противника.

Франція прагне відновити критично важливий бойовий потенціал в умовах дедалі складніших військових конфліктів, де вже застосовуються інноваційні системи ППО. Під час парламентських слухань у квітні 2026 року генерал Фаб'єн Мандон, глава Генштабу Збройних сил Франції, підтвердив розробку надзвукової ракети STRATUS. Вона має допомогти Франції пригнічувати передові системи ППО противника в перші години військового конфлікту. Також її можна застосовувати для нанесення швидких і точних ударів по кораблях і літаках ворога, пише Фокус.

Розробкою надзвукової ракети STRATUS займається компанія MBDA, відомий європейський розробник і виробник ракетних систем. Ракета може літати зі швидкістю, що в 5 разів перевищує швидкість звуку (1225 км/год), і має прямоточний повітряно-реактивний двигун. Планується цими ракетами оснастити майбутні французькі винищувачі Dassault Rafale 5, розробка яких триває. Також передбачається, що ці надзвукові ракети також можна буде запускати з кораблів.

Відомо, що робота над ключовими компонентами ракети вже практично завершена. Випробування прямоточного повітряно-реактивного двигуна пройшли успішно і зараз триває розробка системи наведення ракети.

На відміну від дозвукових крилатих ракет, STRATUS створена для скорочення часу реакції противника. Її швидкість і маневреність дають змогу ракеті швидко досягати цілей і наносити удари з більшою силою на заключному етапі польоту. Це багатоцільова зброя, здатна пригнічувати ППО противника, кораблі та літаки. Розробники роблять акцент на швидкості та маневреності, а не на малопомітності надзвукової ракети STRATUS.

Очікується, що STRATUS посилить наявний арсенал французьких ракет. У Франції на озброєнні вже є ракета SCALP для нанесення ударів на великі відстані. Вона використовує GPS-наведення, картографування місцевості та інфрачервону вказівку цілей для високоточних ударів по нерухомих об'єктах. Ракета SCALP призначена для заздалегідь спланованих місій і дозвукового польоту. Вона не оптимізована для ураження цілей, що швидко рухаються або потребують оперативного реагування.

У Франції також є ракета Exocet AM39, дальність дії якої становить до 70 км та її морська версія Exocet MM40 Block 3C з дальністю польоту до 250 км. Ракети можуть завдавати ударів як по наземних, так і по морських цілях.

Але жодна з перерахованих вище ракет не поєднує в собі високу надзвукову швидкість, маневреність і багатоцільові можливості в одній платформі. Такою ракетою має стати STRATUS.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.