Цю комету не бачили відтоді, як люди вперше почали носити одяг: зараз є шанс (фото)

Комета C/2025 R3 (PANSTARRS) наближається до Сонця вперше за 170 000 років. Вважається, що її можна побачити неозброєним оком найближчими днями.

Якщо ви хочете побачити космічний об'єкт, який востаннє люди бачили 170 000 років тому, то зараз є хороший шанс для цього. Комета C/2025 R3 (PANSTARRS) почала набирати яскравість перед зближенням із Сонцем і її можна буде побачити навіть неозброєним оком у міру подальшого збільшення яскравості, пише Фокус.

Астрономи виявили комету C/2025 R3 (PANSTARRS) у вересні 2025 року. Вона перебувала на відстані приблизно 540 мільйонів кілометрів від Сонця, тобто майже в 4 рази далі ніж Земля від нашої зірки. Астрономи з'ясували, що це довгоперіодична комета, яка робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 170 000 років. Це означає, що востаннє її бачили стародавні люди в той час, коли людство тільки почало носити одяг.

Коли астрономи вперше виявили комету C/2025 R3 (PANSTARRS), вона мала зоряну величину 20. Цей термін описує яскравість космічних об'єктів. Що нижча зоряна величина, то яскравіший об'єкт. Для того, щоб космічний об'єкт можна було побачити неозброєним оком, він повинен мати зоряну величину нижчу ніж 6.

У січні цього року яскравість комети збільшилася, і вона вже мала зоряну величину 17, а минулого тижня її зоряна величина досягла значення 6. Астрономи вважають, що яскравість комети збільшуватиметься в міру наближення до Сонця, а отже є шанс найближчими днями побачити цей об'єкт неозброєним оком. Передбачається, що комета C/2025 R3 (PANSTARRS) найближчими днями може мати зоряну величину 3, а це можна порівняти з найяскравішими зірками, які легко видно неозброєним оком у нічному небі.

20 квітня комета C/2025 R3 (PANSTARRS) вперше за 170 000 років опиниться на найближчій відстані від Сонця — приблизно 76 мільйонів кілометрів, це приблизно половина відстані між Землею і Сонцем. Спостерігати за кометою краще до цього дня, адже 20 квітня вона перебуватиме надто близько до Сонця, щоб її можна було побачити.

За слова астрономів, комета C/2025 R3 (PANSTARRS) найближчими днями має бути видима приблизно за годину до світанку на сході, недалеко від Великого квадрата Пегаса. Це астеризм, який включає три зірки сузір'я Пегас і одну — сузір'я Андромеда, розташованих по кутах уявного квадрата: Шеат, Маркаб, Альгеніб і Альферац.

Хоча комета може бути видна неозброєним оком, для того, щоб краще роздивитися її особливості, зокрема кому і хвіст, знадобиться хороший бінокль, а краще аматорський телескоп.

Варто зазначити, що 27 квітня комета C/2025 R3 (PanSTARRS) перебуватиме в найближчій до Землі точці на відстані 70 млн км. Астрономи сподіваються, що і тоді комета все ще буде дуже яскравою.

Нагадуємо, що комети в основному складаються з льоду, а тому в міру наближення до Сонця виділяють більше газів у космос. По суті лід тане під дією тепла Сонця, але відразу переходить у газоподібний стан, минаючи фазу рідини. З цього газу, а також викинутого кометою пилу, формується кома комети, тобто оболонка навколо крижаного ядра, а також характерний хвіст.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.