Эту комету не видели с тех пор, как люди впервые начали носить одежду: сейчас есть шанс (фото)

Комета C/2025 R3 (PANSTARRS) приближается к Солнцу впервые за 170 000 лет. Считается, что ее можно увидеть невооруженным глазом в ближайшие дни.

Если вы хотите увидеть космический объект, который в последний раз люди видели 170 000 лет назад, то сейчас есть хороший шанс для этого. Комета C/2025 R3 (PANSTARRS) начала набирать яркость перед сближением с Солнцем и ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом по мере дальнейшего увеличения яркости, пишет Фокус.

Астрономы обнаружили комету C/2025 R3 (PANSTARRS) в сентябре 2025 года. Она находилась на расстоянии примерно 540 миллионов километров от Солнца, то есть почти в 4 раза дальше чем Земля от нашей звезды. Астрономы выяснили, что это долгопериодическая комета, которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 170 000 лет. Это значит, что в последний раз ее видели древние люди в то время, когда человечество только начало носить одежду.

Когда астрономы впервые обнаружили комету C/2025 R3 (PANSTARRS), она имела звездную величину 20. Этот термин описывает яркость космических объектов. Чем ниже звездная величина, тем ярче объект. Для того, чтобы космический объект можно было увидеть невооруженным глазом он должен иметь звездную величину ниже чем 6.

В январе этого года яркость кометы увеличилась, и она уже имела звездную величину 17, а на прошлой неделе ее звездная величина достигла значения 6. Астрономы считают, что яркость кометы будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу, а значит есть шанс в ближайшие дни увидеть этот объект невооруженным глазом. Предполагается, что комета C/2025 R3 (PANSTARRS) в ближайшие дни может иметь звездную величину 3, а это сопоставимо с самыми яркими звездами, которое легко видно невооруженным глазом в ночном небе.

20 апреля комета C/2025 R3 (PANSTARRS) впервые за 170 000 лет окажется на самом близком расстоянии от Солнца Фото: IFLS

20 апреля комета C/2025 R3 (PANSTARRS) впервые за 170 000 лет окажется на самом близком расстоянии от Солнца – примерно 76 миллионов километров, это примерно половина расстояния между Землей и Солнцем. Наблюдать за кометой лучше до этого дня, ведь 20 апреля она будет находится слишком близко к Солнцу, чтобы ее можно было увидеть.

По слова астрономов, комета C/2025 R3 (PANSTARRS) в ближайшие дни должна быть видна примерно за час до рассвета на востоке, недалеко от Большого квадрата Пегаса. Это астеризм, который включает три звезды созвездия Пегас и одну — созвездия Андромеда, расположенных по углам воображаемого квадрата: Шеат, Маркаб, Альгениб и Альферац.

Хотя комета может быть видна невооруженным глазом, для того, чтобы лучше рассмотреть ее особенности, в частности кому и хвост, понадобится хороший бинокль, а лучше любительский телескоп.

Стоит отметить, что 27 апреля комета C/2025 R3 (PanSTARRS) будет находиться в ближайшей к Земле точке на расстоянии 70 млн км. Астрономы надеются, что и тогда комета все еще будет очень яркой.

Напоминаем, что кометы в основном состоят из льда, а потому по мере приближения к Солнцу выделяют больше газов в космос. По сути лед тает под действием тепла Солнца, но сразу переходит в газообразное состояние, минуя фазу жидкости. Из этого газа, а также выброшенной кометой пыли, формируется кома кометы, то есть оболочка вокруг ледяного ядра, а также характерный хвост.

При написании материала использованы источники: IFLScience.