Toyota научила робота-гуманоида с ИИ играть в баскетбол: установил мировой рекорд (видео)

Японская компания Toyota представила нового робота-баскетболиста. Он имеет улучшенное зрение и планирование движений. Бросает мяч в корзину точнее, чем предыдущие версии.

Компания Toyota представила робота CUE7, новейшую версию своих роботов для игры в баскетбол. Новый робот использует улучшенное зрение, планирование движений и системы управления для обнаружения целей, оценки расстояния и выполнения точных бросков. Это уже седьмое поколение роботов-баскетболистов от Toyota. Прошлая версия робота, CUE 6, в 2024 году установила мировой рекорд по самому дальнему броску в баскетболе, пишет Фокус.

Человекоподобный робот CUE7 является обновленной версией предыдущего робота CUE 6, который установил мировой рекорд по дальности броска мяча в корзину в баскетболе. Он выполнил бросок с расстояния 24,55 метра от корзины. Возможно, новый робот побьет этот рекорд, ведь он имеет улучшенные технологии. На самом деле серия роботов CUE была создана инженерами компании Toyota как побочный продукт, но теперь они являются испытательным полигоном для тестирования технологий роботов-гуманоидов с ИИ.

Новый баскетбольный робот CUE7 выполняет контролируемую, методичную последовательность бросков мяча, демонстрируя точность, обеспечиваемую искусственным интеллектом. Он визуально фиксируется на цели, используя датчики для оценки расстояния. Его верхняя часть тела и руки совершают корректирующие движения, которые позволяют рассчитать оптимальную траекторию полета мяча, чтобы тот попал точно в корзину.

CUE7 имеет значительно улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. Вес CUE7 был значительно снижен со 120 кг до 74 кг, и он имеет другую двухколесную базу. CUE7 использует новое компьютерное зрение и планирование движений под руководством ИИ, что позволяет ему выполнять более точные броски мяча, чем это делали его предшественники. При этом робот может выполнять серию точных бросков, благодаря правильным расчетам.

Новые сенсоры и алгоритмы планирования движений, работающие под управлением ИИ, позволяют роботу CUE7 в режиме реального времени адаптироваться к изменяющимся условиям и корректировать броски мяча в корзину. CUE7 может распознавать закономерности, адаптироваться к ошибкам и мгновенно корректировать свою позу, положение рук и силу броска, имитируя процесс обучения спортсменов-людей.

Фото: Toyota

Как уже было сказано выше, компания Toyota использует баскетбольных роботов для тестирования технологий, которые будут использованы в новых роботах, занимающихся сборкой автомобилей. Баскетбол предоставляет площадку для испытаний, где робот должен идентифицировать цель, оценить расстояние, рассчитать траекторию, скоординировать движение и точно контролировать силу, сохраняя при этом стабильность.

О своих дальнейших планах компания Toyota не говорит, но эксперты предполагают, что человекоподобные роботы серии CUE могут выйти далеко за пределы производства автомобилей. Возможно, Toyota собирается выйти на рынок роботов-гуманоидов, которые используются не только в промышленных целях.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.