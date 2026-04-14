Китайский человекоподобный робот прогнал стаю диких кабанов из столицы Польши (видео)

В социальных сетях появился забавный видеоролик, на котором китайский робот гонится за дикими кабанами в Варшаве. Финал ролика наиболее интересный.

Китайская компания Unitree Robotics является одним из самых известных производителей человекоподобных роботов в мире. Все чаще в социальных сетях появляются видеоролики, которые связаны с такими роботами, где видно их не всегда стандартное поведение. Один из таких видеороликов стал вирусным и снят он был в столице Польши – Варшаве, пишет Фокус.

На видео видно, как человекоподобный робот Unitree G1 с искусственным интеллектом, созданный китайской компанией Unitree Robotics, преследует небольшую стаю диких кабанов на пустой автомобильной парковке в Варшаве. На видео запечатлен робот, который получил имя Эдвард Варчоцкий. "Я загоняю диких кабанов в лес", — гласит комментарий к видео. И действительно дикие кабаны кажется убегают именно от робота. При этом в финале видеоролика видно, как робот поднимает кулак вверх, возможно, от досады (если он может иметь такое чувство), когда дикие кабаны убежали.

В Варшаве ведется борьба с размножением нескольких тысяч диких кабанов, которые продолжают считать город своим домом, что приводит к попыткам их истребления, включая отстрелы в жилых районах. Однако преследование кабанов медленными двуногими роботами, вероятно, мало что изменит в этой ситуации.

На самом деле, история с этим роботом является частью широкой маркетинговой стратегии в Варшаве, ведь Эдвард Варчоцкий в прошлом месяце даже посетил польский парламент после того, как стал вирусной сенсацией в стране.

В предыдущих видеороликах робот выступал на сцене в сопровождении певца, преследовал марафонцев и делал заявления для прессы вместе с местными политиками, как это видно на видео ниже.

Как уже писал Фокус, компания Unitree Robotics опубликовала видео, демонстрирующее, как ее человекоподобный робот H1 достигает скорости бега, составляющей около 10 метров в секунду. Компания утверждает, что их робот установил новый мировой рекорд.

При написании материала использованы источники: Futurism.