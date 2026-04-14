Китайський людиноподібний робот прогнав зграю диких кабанів зі столиці Польщі (відео)

У соціальних мережах з'явився кумедний відеоролик, на якому китайський робот женеться за дикими кабанами у Варшаві. Фінал ролика найцікавіший.

Китайська компанія Unitree Robotics є одним із найвідоміших виробників людиноподібних роботів у світі. Дедалі частіше в соціальних мережах з'являються відеоролики, які пов'язані з такими роботами, де видно їхню не завжди стандартну поведінку. Один з таких відеороликів став вірусним і знятий він був у столиці Польщі — Варшаві, пише Фокус .

На відео видно, як людиноподібний робот Unitree G1 зі штучним інтелектом, створений китайською компанією Unitree Robotics, переслідує невелику зграю диких кабанів на порожній автомобільній парковці у Варшаві. На відео зображений робот, який отримав ім'я Едвард Варчоцький. "Я заганяю диких кабанів у ліс", — йдеться в коментарі до відео. І справді дикі кабани здається тікають саме від робота. При цьому у фіналі відеоролика видно, як робот піднімає кулак догори, можливо, від досади (якщо він може мати таке почуття), коли дикі кабани втекли.

У Варшаві ведеться боротьба з розмноженням кількох тисяч диких кабанів, які продовжують вважати місто своєю домівкою, що призводить до спроб їхнього винищення, включно з відстрілами в житлових районах. Однак переслідування кабанів повільними двоногими роботами, ймовірно, мало що змінить у цій ситуації.

Насправді, історія з цим роботом є частиною широкої маркетингової стратегії у Варшаві, адже Едвард Варчоцький минулого місяця навіть відвідав польський парламент після того, як став вірусною сенсацією в країні.

У попередніх відеороликах робот виступав на сцені в супроводі співака, переслідував марафонців і робив заяви для преси разом із місцевими політиками, як це видно на відео нижче.

Як уже писав Фокус, компанія Unitree Robotics опублікувала відео, що демонструє, як її людиноподібний робот H1 досягає швидкості бігу, що становить близько 10 метрів на секунду. Компанія стверджує, що їхній робот встановив новий світовий рекорд.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism.