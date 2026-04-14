Щось відпало від корабля "Артеміда-2" під час повернення на Землю: NASA дало відповідь (фото)

Користувачі соціальних мереж швидко звернули увагу на те, що в космічного корабля "Оріон", здається, відвалився великий шматок матеріалу в нижній частині. NASA пояснило, що сталося насправді.

У суботу, 11 квітня, приводненням у Тихому океані успішно завершилася місія NASA "Артеміда-2". Четверо астронавтів, Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хансен повернулися на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця. Під час входу в атмосферу нашої планети екіпаж місії і сам корабель від екстремально високих температур, що досягали 1650 градусів за Цельсієм, захищав спеціальний теплозахисний екран у нижній частині корабля "Оріон". Після того, як корабель приводнився і NASA показало перші фотографії, деякі любителі космосу помітили велику білу пляму на космічному кораблі, що виглядало, як незвичайне пошкодження, пише Фокус.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Невдовзі після завершення місії "Артеміда-2" одна з фотографій корабля "Оріон" заполонила соціальні мережі. На ній видно велику білу пляму, яка схожа на місце, де від корабля, можливо, відвалився великий шматок теплозахисного екрану. Під час входу в атмосферу Землі частина матеріалу теплозахисного екрану справді може відпасти під дією дуже високих температур і тиску, але користувачі соціальних мереж припустили, що це занадто аномальне пошкодження.

Тепер адміністратор NASA Джаред Айзекман повідомив, що насправді не сталося нічого аномального, хоча NASA проведе дослідження стану космічного корабля "Оріон". Результати буде представлено пізніше.

Теплозахисний екран корабля "Оріон" складається з титанової основи, покритої блоками термостійкого матеріалу AVCOAT. За словами Айзекмана, те, що колір частини захисного екрана змінився, не свідчить про те, що відірвався великий шматок матеріалу. Це наслідок занадто великого нагріву і траєкторії входу корабля "Оріон" в атмосферу Землі. Адміністратор NASA заявив, що це очікувані зміни, але якщо будуть виявлені аномалії, то NASA про це повідомить пізніше.

Любителі космосу, ймовірно, не просто так прийняли зміну кольору за аномальне пошкодження корабля "Оріон", адже 2022 року під час місії "Артміда-1" теплозахисний екран був пошкоджений сильніше, ніж очікували інженери NASA, як уже писав Фокус. Для того, щоб уникнути повторення ситуації NASA вирішило не змінювати саму конструкцію захисного екрану, а змінити траєкторію входу корабля "Оріон" в атмосферу Землі.

Що б насправді не сталося з кораблем "Оріон", він зміг виконати своє завдання: доставив астронавтів до Місяця і повернув їх назад на Землю. Так завершився перший з 1972 року політ людини до Місяця. Тепер NASA готується повернути астронавтів на поверхню Місяця, і це має статися вже через 2 роки.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Gizmodo.