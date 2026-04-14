Что-то отпало от корабля "Артемида-2" во время возвращения на Землю: NASA дало ответ (фото)

Пользователи социальных сетей быстро обратили внимание на то, что у космического корабля “Орион”, кажется, отвалился большой кусок материала в нижней части. NASA объяснило, что произошло на самом деле.

В субботу, 11 апреля, приводнением в Тихом океане успешно завершилась миссия NASA "Артемида-2". Четверо астронавтов, Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен вернулись на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. Во время входа в атмосферу нашей планеты экипаж миссии и сам корабль от экстремально высоких температур, достигавших 1650 градусов по Цельсию, защищал специальный теплозащитный экран в нижней части корабля "Орион". После того, как корабль приводнился и NASA показало первые фотографии, некоторые любители космоса заметили большое белое пятно на космическом корабле, которое выглядело, как необычное повреждение, пишет Фокус.

Вскоре после завершения миссии "Артемида-2" одна из фотографий корабля "Орион" заполонила социальные сети. На ней видно большое белое пятно, которое похоже на место, где от корабля, возможно, отвалился большой кусок теплозащитного экрана. Во время входа в атмосферу Земли часть материала теплозащитного экрана действительно может отпасть под действием очень высоких температур и давления, но пользователи социальный сетей предположили, что это слишком аномальное повреждение.

Фото: NASA

Теперь администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что на самом деле не произошло ничего аномального, хотя NASA проведет исследование состояния космического корабля "Орион". Результаты будет представлены позже.

Теплозащитный экран корабля "Орион" состоит из титановой основы, покрытой блоками термостойкого материала AVCOAT. По словам Айзекмана, то что цвет части защитного экрана изменился не говорит о том, что оторвался большой кусок материала. Это следствие слишком большого нагрева и траектории входа корабля "Орион" в атмосферу Земли. Администратор NASA заявил, что это ожидаемые изменения, но если будут обнаружены аномалии, то NASA об этом сообщит позже.

Любители космоса, вероятно, не просто так приняли изменение цвета за аномальное повреждение корабля "Орион", ведь в 2022 году во время миссии "Артмида-1" теплозащитный экран был поврежден сильнее, чем ожидали инженеры NASA, как уже писал Фокус. Для того, что избежать повторения ситуации NASA решило не менять саму конструкцию защитного экрана, а изменить траекторию входа корабля "Орион" в атмосферу Земли.

Что бы на самом деле ни произошло с кораблем "Орион" он смог выполнить свою задачу: доставил астронавтов к Луне и вернул их обратно на Землю. Так завершился первый с 1972 года полет человека к Луне. Теперь NASA готовится вернуть астронавтов на поверхность Луны и это должно произойти уже через 2 года.

Как уже писал Фокус, экипаж корабля "Орион" установил рекорд возле Луны и увидел то, что никто еще не видел.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что сливающиеся черные дыры делятся на три различные категории. Они имеют разное происхождение.

При написании материала использованы источники: NASA, Gizmodo.