Усе ближче до рекорду Усейна Болта: китайський робот досяг швидкості бігу 10 м/с (відео)

Експерти вважають, що вже 2026 року людиноподібні роботи можуть побити світовий рекорд найшвидшої людини у світі.

Китайська компанія Unitree Robotics опублікувала відео, що демонструє, як її людиноподібний робот H1 досягає швидкості бігу, що становить близько 10 метрів на секунду. Компанія стверджує, що їхній робот встановив новий світовий рекорд, пише Фокус.

Під час бігу людиноподібний робот H1 досяг швидкості 10,1 метра на секунду, хоча Unitree Robotics зазначила можливу похибку вимірювання. Загальна довжина ноги людиноподібного робота H1 становить 80 сантиметрів. Він важить близько 62 кілограмів, що можна порівняти із середньою вагою людини. У Unitree Robotics заявили, що їхній робот майже досяг швидкості бігу найшвидшої людини у світі — Усейна Болта.

Під час бігу людиноподібний робот H1 досяг швидкості 10,1 метра на секунду Фото: Скриншот

Нагадуємо, що 2009 року спортсмен із Ямайки встановив світовий рекорд у бігу на дистанції 100 метрів — 9,58 секунди, який не побитий досі. Це означає, що середня швидкість спринтера становила 10,44 метра на секунду. Таким чином робот H1 наблизився до цього показника.

Як уже писав Фокус, експерти вважають, що вже 2026 року людиноподібні роботи можуть побити рекорд найшвидшої людини у світі, досягнувши ще більшої швидкості бігу.

У березні 2024 року людиноподібний робот H1 встановив світовий рекорд, занесений до Книги рекордів Гіннесса. Він став найшвидшим людиноподібним роботом у світі. Його швидкість руху склала 3,3 метра на секунду по рівній поверхні.

Компанія Unitree Robotics пояснює такий швидкий рух робота H1 вдосконаленою силовою установкою, що забезпечує високу швидкість і гнучкість рухів. Цей робот оснащений передовими системами сприйняття, включно з камерою з глибоким оглядом і технологією LiDAR, що дає йому змогу добре сприймати навколишнє середовище й орієнтуватися на місцевості. Його механічна конструкція включає п'ять ступенів свободи в кожній нозі та чотири в кожній руці, що забезпечує гнучкий і стабільний рух.

За даними Unitree Robotics, перша версія робота H1 могла ходити зі швидкістю 1,51 м/с, що відповідає середньому темпу руху людини.

Під час Всесвітніх ігор людиноподібних роботів у 2025 році в Пекіні робот Tien Kung Ultra, розроблений Пекінським інноваційним центром робототехніки з використанням ШІ, виграв забіг на 100 метрів за 21,50 секунди, випередивши робота H1. Також робот Tien Kung Ultra у квітні 2025 року пробіг перший у світі напівмарафон людиноподібних роботів приблизно за 2 години 40 хвилин і фінішував першим.

Другий напівмарафон людиноподібних роботів відбудеться в Пекіні 19 квітня. У ньому одночасно змагатимуться кілька людиноподібних роботів, включно з H1.

Як уже писав Фокус, згідно з аналізом учених, новий військовий транспортний літак Китаю Y-30 перевершує кращий у світі американський аналог C-130J Super Hercules за більшістю показників.

Також Фокус писав про те, що Юпітер має більше великих супутників, ніж Сатурн і вчені знайшли несподівану причину.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.