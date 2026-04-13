Все ближе к рекорду Усэйна Болта: китайский робот достиг скорости бега 10 м/с (видео)

Эксперты считают, что уже в 2026 году человекоподобные роботы могут побить мировой рекорд самого быстрого человека в мире.

Китайская компания Unitree Robotics опубликовала видео, демонстрирующее, как ее человекоподобный робот H1 достигает скорости бега, составляющей около 10 метров в секунду. Компания утверждает, что их робот установил новый мировой рекорд, пишет Фокус.

Во время бега человекоподобный робот H1 достиг скорости 10,1 метра в секунду, хотя Unitree Robotics отметила возможную погрешность измерения. Общая длина ноги человекоподобного робота H1 составляет 80 сантиметров. Он весит около 62 килограммов, что сопоставимо со средним весом человека. В Unitree Robotics заявили, что их робот почти достиг скорости бега самого быстрого человека в мире – Усэйна Болта.

Во время бега человекоподобный робот H1 достиг скорости 10,1 метра в секунду

Напоминаем, что в 2009 году спортсмен из Ямайки установил мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров — 9,58 секунды, который не побит до сих пор. Это значит, что средняя скорость спринтера составляла 10,44 метра в секунду. Таким образом робот H1 приблизился к этому показателю.

Как уже писал Фокус, эксперты считают, что уже в 2026 году человекоподобные роботы могут побить рекорд самого быстрого человека в мире, достигнув еще большей скорости бега.

В марте 2024 года человекоподобный робот H1 установил мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым быстрым человекоподобным роботом в мире. Его скорость движения составила 3,3 метра в секунду по ровной поверхности.

Компания Unitree Robotics объясняет такое быстрое движение робота H1 усовершенствованной силовой установкой, обеспечивающей высокую скорость и гибкость движений. Этот робот оснащен передовыми системами восприятия, включая камеру с глубоким обзором и технологию LiDAR, что позволяет ему хорошо воспринимать окружающую среду и ориентироваться на местности. Его механическая конструкция включает пять степеней свободы в каждой ноге и четыре в каждой руке, что обеспечивает гибкое и стабильное движение.

По данным Unitree Robotics, первая версия робота H1 могла ходить со скоростью 1,51 м/с, что соответствует среднему темпу движения человека.

Во время Всемирных игр человекоподобных роботов в 2025 году в Пекине робот Tien Kung Ultra, разработанный Пекинским инновационным центром робототехники с использованием ИИ, выиграл забег на 100 метров за 21,50 секунды, опередив робота H1. Также робот Tien Kung Ultra в апреле 2025 года пробежал первый в мире полумарафон человекоподобных роботов примерно за 2 часа 40 минут и финишировал первым.

Второй полумарафон человекоподобных роботов состоится в Пекине 19 апреля. В нем будут одновременно соревноваться несколько человекоподобных роботов, включая H1.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.