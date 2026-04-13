Юпитер имеет больше крупных спутников, чем Сатурн: ученые нашли неожиданную причину

У Юпитера есть четыре крупных спутника – Ганимед, Каллисто, Ио и Европа. Но у Сатурна всего один крупный спутник – Титан. Астрономы считают, что это связано с магнитными полями планет.

И у Юпитера, и у Сатурна очень много спутников разного размера. Ни у одной планеты в Солнечной системе нет такого большого количества спутников. При этом у Сатурна их почти вдвое больше, чем у Юпитера. Но у Юпитера больше крупных спутников, чем у Сатурна. Ученые считают, что причина этого связана с магнитным планет и дисками из вещества, в которых формировались спутники, пишет Фокус.

В прошлом месяце, как уже писал Фокус, астрономы объявили о том, что у двух самых больших планет Солнечной системы были обнаружены дополнительные спутники. По состоянию на апрель 2026 году у Юпитера 101 спутник, а у Сатурна – 285. Но вокруг Юпитера вращается четыре крупных спутника — Ганимед, Каллисто, Ио и Европа, а вокруг Сатурна всего один – Титан. Причина такой разницы долгое время не давала покоя астрономам и была предметом споров. Теперь новые данные показывают, что ученым необходимо пересмотреть теории о формировании спутников газовых гигантов.

Новые данные касаются как магнитных полей Юпитера и Сатурна, так и околопланетных дисков, которые окружали планеты в процессе формирования их спутников. Эти диски содержали пыль и газ.

Астрономы из Киотского университета (Япония) обнаружили нечто интересное. Структура околопланетных дисков Юпитера и Сатурна отличалась друг от друга. Согласно исследованию, это различие было обусловлено силой магнитных полей этих планет.

Вокруг Юпитера вращается четыре крупных спутника — Ганимед, Каллисто, Ио и Европа, а вокруг Сатурна всего один – Титан Фото: NASA

У Юпитера гораздо более сильное магнитное поле, чем у Сатурна. Это создало в околопланетном диске полости, в которых образовались спутники Ганимед, Каллисто, Ио и Европа.

Но магнитное поле Сатурна было слишком слабым, чтобы создать такие полости. Поэтому любые более крупные спутники, которые могли существовать, не сохранились внутри диска. За исключением Титана.

По словам авторов исследования, понимание того, как планеты и их спутники формировались в Солнечной системе, может дать подсказки об эволюции планет и спутников в других звездных системах.

В частности, планеты с множеством спутников, такие как Юпитер и Сатурн могут вращаться вокруг других звезд. Астрономы уверены, что новые данные действительно помогут обнаружить спутники у газовых гигантов в других звездных системах. Пока что ни один такой спутник обнаружен не был, но есть несколько кандидатов, которых нужно еще подтвердить.

При написании материала использованы источники: Nature Astronomy, EarthSky.