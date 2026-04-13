Вселенная расширяется слишком быстро: ученые не могут это объяснить

Исследователи получили, как они считают, самое точное значение скорости расширения космоса, но это привело к тому, что существующая проблема космологии стала еще больше.

Астрономы получили чрезвычайно точное значение скорости расширения Вселенной, и оно показало, что космос расширяется быстрее, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Она описывает эволюцию космоса от Большого взрыва до наших дней. Существующая проблема Хаббла никуда не делась, а стала только больше и астрономы не могут этого объяснить. Это может означать, что наша нынешняя модель Вселенной является неполной, пишет Фокус.

Вселенная постоянно увеличивается в размерах после Большого взрыва уже 13,8 миллиардов лет. Для определения скорости расширения Вселенной, которая называется постоянная Хаббла, ученые измеряют расстояния до звезд и галактик в ближней Вселенной, а также изучают далекое прошлое, используя реликтовое излучение, чтобы понять какой должна быть скорость расширения космоса сейчас, исходя из стандартной космологической модели.

Теоретически оба метода измерений постоянной Хаббла должны давать одинаковый результат. В действительности это не так. Наблюдения за ближайшей Вселенной ранее показывали более высокую скорость расширения космоса, составляющую около 73 километров в секунду на мегапарсек. В то же время измерения, основанные на данных о ранней Вселенной, показывали, что постоянная Хаббла составляет 67-68 километров в секунду на мегапарсек. Разница между этими значениями слишком велика, чтобы считать ее случайностью. Это называется проблема Хаббла.

Теперь ученые использовали наземные и космические телескопы, чтобы уточнить скорость расширения космоса в ближайшей Вселенной, которая соответствует скорости увеличения размеров Вселенной сейчас.

Вместо того чтобы полагаться на один метод измерения, ученые объединили несколько пересекающихся методов, используемых для измерения космических расстояний. Такой подход позволяет ученым перепроверять результаты несколькими способами.

В итоге авторы исследования выяснили, что постоянная Хаббла составляет 73,5 ± 0,81 километров в секунду на мегапарсек, а значит еще больше отличается от скорости расширения космоса в далеком прошлом. Если бы один метод измерения был ошибочным, его исключение из общей системы изменило бы окончательный результат, но этого не произошло. Поэтому астрономы уверены в точности полученных данных. Ученые говорят, что проблема Хаббла только усугубилась, и эти данные могут указывать на наличие новой физики, которая выходит за рамки стандартной космологической модели.

Более медленная скорость расширения космоса, полученная из данных о ранней Вселенной, зависит от стандартной космологической модели, которая описывает, как Вселенная эволюционировала после Большого взрыва. Если в этой модели чего-то не хватает, например, подробностей о темной энергии, неизвестных частиц или изменений гравитации, ее предсказания относительно сегодняшнего расширения Вселенной могут быть неверными, говорят ученые. Это говорит о том, что ученым, возможно, нужно пересмотреть свое понимание того, как устроена Вселенная.

При написании материала использованы источники: Astronomy & Astrophysics, Science Daily.