Некоторые существа могут жить прямо сейчас на Марсе: кто они

Эксперимент показал, что простейшие микроорганизмы потенциально могут выжить в суровых условиях Марса. Это значит, что планета может быть не совсем непригодной для жизни.

Марс может быть суровой планетой, но в местных условиях все же могут жить простейшие микроорганизмы, как показало недавнее исследование. Во время эксперимента дрожжевые клетки пережили имитацию ударных волн Марсе и негативное влияние токсичных перхлоратных солей. Это две основные угрозы окружающей среды для жизни на Красной планете. Секретным оружием микроорганизмов стало образование специальной защиты, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любая жизнь, которая могла существовать на Марсе в прошлом, или может существовать сегодня, должна выжить в условиях сильного экологического стресса. Выделяются две основные угрозы: мощные ударные волны, возникающие при падении метеоритов на поверхность планеты и наличие перхлоратов в почве. Это высокореактивные соли, которые, вмешиваясь в молекулярные структуры, могут нарушать важные биологические процессы, которые имеют решающее значение для поддержания стабильности белков и других клеточных компонентов. Чтобы понять, может ли жизнь на Марсе выдержать такие условия, ученые использовали простые организмы, живущие на Земле.

Відео дня

Во время эксперимента ученые использовали дрожжи Saccharomyces cerevisiae, одноклеточные организмы, которые имеют многие основные биологические особенности более сложных форм жизни, включая человека.

Когда клетки испытывают стресс, будь то от экстремальных условий окружающей среды или воздействия химических веществ, они активируют защитные реакции. Одна из важных реакций включает образование рибонуклеопротеиновых (РНП) конденсатов. Это временные структуры, состоящие из РНК и белков, помогают защитить генетический материал и регулируют реакцию клеток на стресс. Как только условия улучшаются, эти структуры распадаются, и нормальная клеточная активность возобновляется. Два ключевых типа РНП-конденсатов, стрессовые гранулы и P-тела, играют важную роль в управлении РНК, которая несет инструкции для создания белков.

В лаборатории ученые создали имитацию ударных волн на Марсе, а также токсичной марсианской почвы. Исследователи подвергла дрожжевые клетки воздействию ударных волн, которые имели скорость почти в 6 раз, превышающую скорость звука. Они также изучили воздействие перхлоратов на дрожжевые клетки с помощью соединения, которое имеется в марсианской почве.

Несмотря на эти суровые условия, дрожжевые клетки смогли выжить. Их рост замедлился, но они оставались живыми после воздействия ударных волн, перхлоратов и даже комбинации обоих стрессовых факторов.

В ответ на эти воздействия дрожжи активировали свои защитные системы. Ударные волны запускали образование как стрессовых гранул, так и P-тел, в то время как перхлораты приводили к образованию только P-тел. Это значит, что разные типы стресса могут активировать разные клеточные реакции.

Эти результаты позволяют предположить, что простые формы жизни могут быть более устойчивыми к стрессовым условиям окружающей среды, а значит потенциально, могли бы существовать на Марсе.

Как уже писал Фокус, в мае состоится испытание ракеты компании SpaceX, которая должна полететь на Марс.

Также Фокус писал о том, что после 10 дней исторического путешествия вокруг Луны экипаж миссии "Артемида-2" вернулся на Землю.

При написании материала использованы источники: PNAS Nexus, Science Daily.