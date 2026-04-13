Деякі істоти можуть жити просто зараз на Марсі: хто вони

Експеримент показав, що найпростіші мікроорганізми потенційно можуть вижити в суворих умовах Марса. Це означає, що планета може бути не зовсім непридатною для життя.

Марс може бути суворою планетою, але в місцевих умовах все ж можуть жити найпростіші мікроорганізми, як показало нещодавнє дослідження. Під час експерименту дріжджові клітини пережили імітацію ударних хвиль Марсі та негативний вплив токсичних перхлоратних солей. Це дві основні загрози навколишнього середовища для життя на Червоній планеті. Секретною зброєю мікроорганізмів стало утворення спеціального захисту, пише Фокус.

Будь-яке життя, яке могло існувати на Марсі в минулому, або може існувати сьогодні, має вижити в умовах сильного екологічного стресу. Виокремлюють дві основні загрози: потужні ударні хвилі, що виникають під час падіння метеоритів на поверхню планети та наявність перхлоратів у ґрунті. Це високореактивні солі, які, втручаючись у молекулярні структури, можуть порушувати важливі біологічні процеси, що мають вирішальне значення для підтримки стабільності білків та інших клітинних компонентів. Щоб зрозуміти, чи може життя на Марсі витримати такі умови, вчені використовували прості організми, що живуть на Землі.

Під час експерименту вчені використовували дріжджі Saccharomyces cerevisiae, одноклітинні організми, які мають багато основних біологічних особливостей складніших форм життя, зокрема й людини.

Коли клітини відчувають стрес, чи то від екстремальних умов довкілля, чи то від впливу хімічних речовин, вони активують захисні реакції. Одна з важливих реакцій включає утворення рибонуклеопротеїнових (РНП) конденсатів. Це тимчасові структури, що складаються з РНК і білків, допомагають захистити генетичний матеріал і регулюють реакцію клітин на стрес. Щойно умови поліпшуються, ці структури розпадаються, і нормальна клітинна активність відновлюється. Два ключові типи РНП-конденсатів, стресові гранули і P-тіла, відіграють важливу роль в управлінні РНК, яка несе інструкції для створення білків.

У лабораторії вчені створили імітацію ударних хвиль на Марсі, а також токсичного марсіанського ґрунту. Дослідники піддала дріжджові клітини впливу ударних хвиль, які мали швидкість майже в 6 разів більшу, ніж швидкість звуку. Вони також вивчили вплив перхлоратів на дріжджові клітини за допомогою сполуки, яка є в марсіанському ґрунті.

Незважаючи на ці суворі умови, дріжджові клітини змогли вижити. Їхнє зростання сповільнилося, але вони залишалися живими після впливу ударних хвиль, перхлоратів і навіть комбінації обох стресових факторів.

У відповідь на ці впливи дріжджі активували свої захисні системи. Ударні хвилі запускали утворення як стресових гранул, так і P-тіл, тоді як перхлорати призводили до утворення тільки P-тіл. Це означає, що різні типи стресу можуть активувати різні клітинні реакції.

Ці результати дають змогу припустити, що простіші форми життя можуть бути більш стійкими до стресових умов довкілля, а отже потенційно, могли б існувати на Марсі.

Під час написання матеріалу використано джерела: PNAS Nexus, Science Daily.