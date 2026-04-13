Юпітер має більше великих супутників, ніж Сатурн: учені знайшли несподівану причину

У Юпітера є чотири великі супутники — Ганімед, Каллісто, Іо і Європа. Але у Сатурна всього один великий супутник — Титан. Астрономи вважають, що це пов'язано з магнітними полями планет.

І в Юпітера, і в Сатурна дуже багато супутників різного розміру. У жодної планети в Сонячній системі немає такої великої кількості супутників. При цьому у Сатурна їх майже вдвічі більше, ніж у Юпітера. Але у Юпітера більше великих супутників, ніж у Сатурна. Вчені вважають, що причина цього пов'язана з магнітним планет і дисками з речовини, в яких формувалися супутники, пише Фокус.

Минулого місяця, як уже писав Фокус, астрономи оголосили про те, що у двох найбільших планет Сонячної системи були виявлені додаткові супутники. Станом на квітень 2026 року у Юпітера 101 супутник, а у Сатурна — 285. Але навколо Юпітера обертається чотири великі супутники — Ганімед, Каллісто, Іо і Європа, а навколо Сатурна всього один — Титан. Причина такої різниці довгий час не давала спокою астрономам і була предметом суперечок. Тепер нові дані показують, що вченим необхідно переглянути теорії про формування супутників газових гігантів.

Нові дані стосуються як магнітних полів Юпітера і Сатурна, так і навколопланетних дисків, які оточували планети в процесі формування їхніх супутників. Ці диски містили пил і газ.

Астрономи з Кіотського університету (Японія) виявили щось цікаве. Структура навколопланетних дисків Юпітера і Сатурна відрізнялася один від одного. Згідно з дослідженням, ця відмінність була зумовлена силою магнітних полів цих планет.

У Юпітера набагато сильніше магнітне поле, ніж у Сатурна. Це створило в навколопланетному диску порожнини, в яких утворилися супутники Ганімед, Каллісто, Іо і Європа.

Але магнітне поле Сатурна було занадто слабким, щоб створити такі порожнини. Тому будь-які більші супутники, які могли існувати, не збереглися всередині диска. За винятком Титана.

За словами авторів дослідження, розуміння того, як планети та їхні супутники формувалися в Сонячній системі, може дати підказки про еволюцію планет і супутників в інших зоряних системах.

Зокрема, планети з безліччю супутників, такі як Юпітер і Сатурн можуть обертатися навколо інших зірок. Астрономи впевнені, що нові дані дійсно допоможуть виявити супутники у газових гігантів в інших зоряних системах. Поки що жодного такого супутника виявлено не було, але є кілька кандидатів, яких потрібно ще підтвердити.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, EarthSky.