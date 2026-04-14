Toyota навчила робота-гуманоїда з ШІ грати в баскетбол: встановив світовий рекорд (відео)

Японська компанія Toyota представила нового робота-баскетболіста. Він має покращений зір і планування рухів. Кидає м'яч у кошик точніше, ніж попередні версії.

Компанія Toyota представила робота CUE7, новітню версію своїх роботів для гри в баскетбол. Новий робот використовує покращений зір, планування рухів і системи управління для виявлення цілей, оцінки відстані та виконання точних кидків. Це вже сьоме покоління роботів-баскетболістів від Toyota. Минула версія робота, CUE 6, у 2024 році встановила світовий рекорд із найдальшого кидка в баскетболі, пише Фокус.

Людиноподібний робот CUE7 є оновленою версією попереднього робота CUE 6, який встановив світовий рекорд із дальності кидка м'яча в кошик у баскетболі. Він виконав кидок з відстані 24,55 метра від кошика. Можливо, новий робот поб'є цей рекорд, адже він має поліпшені технології. Насправді серія роботів CUE була створена інженерами компанії Toyota як побічний продукт, але тепер вони є випробувальним полігоном для тестування технологій роботів-гуманоїдів із ШІ.

Новий баскетбольний робот CUE7 виконує контрольовану, методичну послідовність кидків м'яча, демонструючи точність, що забезпечується штучним інтелектом. Він візуально фіксується на цілі, використовуючи датчики для оцінки відстані. Його верхня частина тіла і руки здійснюють коригувальні рухи, які дають змогу розрахувати оптимальну траєкторію польоту м'яча, щоб той влучив точно в кошик.

CUE7 має значно поліпшені характеристики порівняно з попередніми версіями. Вага CUE7 була значно знижена зі 120 кг до 74 кг, і він має іншу двоколісну базу. CUE7 використовує новий комп'ютерний зір і планування рухів під керівництвом ШІ, що дає йому змогу виконувати точніші кидки м'яча, ніж це робили його попередники. При цьому робот може виконувати серію точних кидків, завдяки правильним розрахункам.

Нові сенсори та алгоритми планування рухів, що працюють під управлінням ШІ, дають змогу роботу CUE7 у режимі реального часу адаптуватися до умов, що змінюються, і коригувати кидки м'яча в кошик. CUE7 може розпізнавати закономірності, адаптуватися до помилок і миттєво коригувати свою позу, положення рук і силу кидка, імітуючи процес навчання спортсменів-людей.

Як уже було сказано вище, компанія Toyota використовує баскетбольних роботів для тестування технологій, які будуть використані в нових роботах, що займаються складанням автомобілів. Баскетбол надає майданчик для випробувань, де робот повинен ідентифікувати ціль, оцінити відстань, розрахувати траєкторію, скоординувати рух і точно контролювати силу, зберігаючи при цьому стабільність.

Про свої подальші плани компанія Toyota не говорить, але експерти припускають, що людиноподібні роботи серії CUE можуть вийти далеко за межі виробництва автомобілів. Можливо, Toyota має намір вийти на ринок роботів-гуманоїдів, які використовуються не тільки в промислових цілях.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.