Новая французская сверхзвуковая ракета может подавлять ПВО противника: что известно (видео)

Франция разрабатывает сверхзвуковую ракету STRATUS для будущих истребителей Dassault Rafale 5. Она сможет наносить высокоточные и мощные удары по ПВО, кораблям и самолетам противника.

Франция стремится восстановить критически важный боевой потенциал в условиях все более сложных военных конфликтов, где уже применяются инновационные системы ПВО. В ходе парламентских слушаний в апреле 2026 года генерал Фабьен Мандон, глава Генштаба Вооруженных сил Франции подтвердил разработку сверхзвуковой ракеты STRATUS. Она должна помочь Франции подавлять передовые системы ПВО противника в первые часы военного конфликта. Также ее можно применять для нанесения быстрых и точных ударов по кораблям и самолетам врага, пишет Фокус.

Разработкой сверхзвуковой ракеты STRATUS занимается компания MBDA, известный европейский разработчик и производитель ракетных систем. Ракета может летать со скорость в 5 раз превышающей скорость звука (1225 км/ч) и имеет прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Планируется этими ракетами оснастить будущие французские истребители Dassault Rafale 5, разработка которых продолжается. Также предполагается, что эти сверхзвуковые ракеты также можно будет запускать с кораблей.

Известно, что работа над ключевыми компонентами ракеты уже практически завершена. Испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя прошли успешно и сейчас идет разработка системы наведения ракеты.

В отличие от дозвуковых крылатых ракет, STRATUS создана для сокращения времени реакции противника. Ее скорость и маневренность позволяют ракете быстро достигать целей и наносить удары с большей силой на заключительном этапе полета. Это многоцелевое оружие, способное подавлять ПВО противника, корабли и самолеты. Разработчики делают акцент на скорости и маневренности, а не на малозаметности сверхзвуковой ракеты STRATUS.

Ожидается, что STRATUS усилит существующий арсенал французских ракет. У Франции на вооружении уже есть ракета SCALP для нанесения ударов на большие расстояния. Она использует GPS-наведение, картографирование местности и инфракрасное указание целей для высокоточных ударов по неподвижным объектам. Ракета SCALP предназначена для заранее спланированных миссий и дозвукового полета. Она не оптимизирована для поражения быстро движущихся или требующих оперативного реагирования целей.

У Франции также есть ракета Exocet AM39, дальность действия которой составляет до 70 км и ее морская версия Exocet MM40 Block 3C с дальности полета до 250 км. Ракеты могут наносить удары как как по наземным, так морским целям.

Но ни одна из вышеперечисленных ракет не сочетает в себе высокую сверхзвуковую скорость, маневренность и многоцелевые возможности в одной платформе. Такой ракетой должна стать STRATUS.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.